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Canısı'yı bıçaklayan platonik aşığın ceza ehliyeti araştırılacak

DHA

ERZURUM'da, çalıştığı iş yerinde platonik aşk beslediği Canısı Toktay'ı (19) 3 yerinden bıçaklayarak, yaralayan Murat Yıldırım'ın (30) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Cezai ehliyeti olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altında tutulması kararlaştırılan Yıldırım, duruşmada, "Karıncayı bile incitmek istemem, hele bir kadını hiç istemem. Nasıl oldu, bilmiyorum. Canısı ve ailesinden özür dilerim" dedi.

ERZURUM'da, çalıştığı iş yerinde platonik aşk beslediği Canısı Toktay'ı (19) 3 yerinden bıçaklayarak, yaralayan Murat Yıldırım'ın (30) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Cezai ehliyeti olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altında tutulması kararlaştırılan Yıldırım, duruşmada, "Karıncayı bile incitmek istemem, hele bir kadını hiç istemem. Nasıl oldu, bilmiyorum. Canısı ve ailesinden özür dilerim" dedi.
Olay, 13 Ekim 2018 tarihinde Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde meydana geldi. Murat Yıldırım, çalıştığı marketteki mesai arkadaşı Canısı Toktay'a ilgi duymaya başladı. Cep telefonundan, "Sen ilk görüşte aşka inanır mısın? Ya benim olursun ya da kara toprağın" mesajları gönderen Murat Yıldırım, markette de genç kızı rahatsız edince, işten çıkarıldı. Olay günü markete bıçakla gelen Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı. "Öleceksin" dedikten sonra genç kızı kolundan tutup, bıçaklamaya başlayan Yıldırım, market çalışanları tarafından elindeki bıçak alınarak etkisiz hale getirildi. Canısı Toktay, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gelen polise teslim edilen Murat Yıldırım ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Murat Yıldırım hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık hakkında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı.
SOSYAL MEDYADAN DESTEK İSTEMİŞTİ
Tutuklu sanık Murat Yıldırım'ın cezai ehliyeti olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması kararlaştırıldı. Yıldırım'ın cezai ehliyetinin tam olmadığına dair rapor verilmesi halinde tahliye olacağından korkan Canısı Toktay, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, destek istedi. Toktay, "Aynı iş yerinde çalıştığım bana karşı saplantılı olan şahıs tarafından rahatsız edildim. Olaydan bir gön önce iş yerini silahla bastı. Olay günü tekrardan iş yerime gelip beni 3 yerimden bıçakladı. Şahsın serbest kalma ihtimali var. Sokakta korkarak yürümek istemiyorum. Adaletin benim için sağlanacağına inanıyorum. Ben adımı çok seviyorum, değiştirmek istemiyorum. Şehrimi çok seviyorum ve gitmek istemiyorum" dedi.
ADLİ TIP, GÖZLEM ALTINDA TUTULMASINI İSTEDİ
Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü celseye, tutuklu sanık Murat Yıldırım Erzurum E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Canısı Toktay ise duruşmaya gelmedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na 10 Şubat'ta götürülen Murat Yıldırım, muayene sonrası Erzurum'daki cezaevine gönderildi. Adli Tıp Kurumu'ndan dün mahkemeye gönderilen yazıda, sanığın cezai ehliyeti olup olmadığı görüşünün bildirebilmesi için gözlem altında tutulması gerektiği rapor edildi.
Gelen raporu okuyan Mahkeme Başkanı Gülşah Kablan Şen, sanığa söz verdi. Murat Yıldırım ise 2006 yılında trafik kazası geçirdiğini hatırlatarak, "2013 yılında beri psikolojik rahatsızlığım var. Ben hayatımda karıncayı bile incitmek istemem hele bir kadını hiç istemem. Nasıl oldu, bilmiyorum. Canısı ve ailesinden özür dilerim. Ben ve ailem çok mağdur olduk. Rahatsızlığım var. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, Murat Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamını karar verdi. Ayrıca Yıldırım'ın, cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altında tutulması kararlaştırıldı. Duruşma, 16 Haziran'a ertelendi. Murat Yıldırım, Adli Tıp Kurumu'nda en az 3 hafta gözlem altında tutulacak.

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