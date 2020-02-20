Aziziye’de eğitim seferberliği

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aziziye İlçe Başkanlığı’nda eğitim seferberliği başlatıldı. İlçe Başkanı Murat Karadaş ve yönetimi, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere kırtasiye malzemesi ve okul çantası dağıttı. İlçe Başkanı Karadaş, yatırımın en makbulünün insana ve eğitime yapılan yatırım olduğunu belirterek, “Yokluğun ve yoksulluğun eğitimin önündeki engellerden birisini teşkil etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Bu anlamda başlattıkları yardım seferberliği kapsamında parti yöneticileri olarak kırtasiye malzemelerinden oluşan yardım paketleri hazırladıklarını belirten İlçe Başkanı Karadaş, “Bu malzemeleri ihtiyacı olan öğrencilerimiz için bizzat öğrenim gördükleri okullara kadar götürdük. Bunun dışında kendi tespit ettiğimiz öğrencilerin de evlerine kadar ulaştırdık” diye konuştu.

Okumayı ve ülkesine faydalı hizmetlerde bulunmayı düşleyen binlerce çocuğun bulunduğunun altını çizen MHP Aziziye İlçe Başkanı Murat Karadaş, “Öyle yavrularımız var ki, deftere ve bir tek kaleme dahi büyük bir ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacı göz önünde bulundurmak ve gereğini yerine getirmekse, hepimizin başlıca sorumluluğu olmalıdır. Bu manada bizler de sosyal bir sorumluluk vazifesi olarak; kendi aramızda oluşturduğumuz bir kaynakla ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için kırtasiye malzemeleri temin ettik. Bu malzemeleri öğrencilerimize rencide etmeden, onlara mahcubiyet duygusu yaşatmadan ulaştırdık, teslim ettik. Kimileri için okullarına gittik, kimileri için de evlerine ulaştırdık” şeklinde konuştu.

Yatırımın en büyüğünün insana ve eğitime yapılan yatırım olduğunu dile getiren MHP Aziziye İlçe Başkanı Murat Karadaş, toplumun tüm kesimlerini böylesi bir sorumluluk üstlenmeye çağırdı. Başkan Karadaş, “Herkes elinden geldiğince eğitime yönelik bu tür sosyal faaliyetlere girişmeli ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için seferber olmalıdır. Biz dün olduğu gibi, bundan sonra da bu ve benzeri sosyal sorumluluk adımları atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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