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Müjdeli haberi Başkan Sekmen duyurdu Erzurum’un istihdamda vizyon projesi: Tekstilkent’te üretim ...

İHA

Erzurum'un aylardır beklediği müjdeli haberi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen verdi. Başkan Sekmen, Erzurum'u, Türkiye'nin en önde gelen tekstil merkezlerinden birisi haline getirecek olan Tekstilkent'te ilk üretimin başladığını bildirdi. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, 2. Organize Sanayi Bölgesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) işbirliğinde yürütülen Tekstilkent Projesi kapsamında kurulan fabrikalar, deneme üretimine başladı. Pasinler yolu üzerindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan ve ilk etapta 2 bin kişinin istihdam edileceği tekstil...

Müjdeli haberi Başkan Sekmen duyurdu Erzurum’un istihdamda vizyon projesi: Tekstilkent’te üretim başladı

Erzurum’un aylardır beklediği müjdeli haberi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen verdi. Başkan Sekmen, Erzurum’u, Türkiye’nin en önde gelen tekstil merkezlerinden birisi haline getirecek olan Tekstilkent’te ilk üretimin başladığını bildirdi. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, 2. Organize Sanayi Bölgesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) işbirliğinde yürütülen Tekstilkent Projesi kapsamında kurulan fabrikalar, deneme üretimine başladı. Pasinler yolu üzerindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan ve ilk etapta 2 bin kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikalarında, Türkiye’nin tanınmış markaları üretim yapmakla birlikte birçok ülkeye ihracat da, yine Erzurum’dan gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Büyük bir sevinç ve mutlulukla ifade etmek istiyorum ki; Erzurum’da bir rüyayı daha gerçeğe dönüştürdük. Tekstilkent fabrikalarımızda üretime başladık” ifadesini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Valiliği ve KUDAKA ile ortaklaşa yürüttükleri Tekstilkent Projesi ile ilgili olarak bilgiler verdi. Projenin uygulama alanı olarak 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde tahsis edilen yerin kullanıldığını hatırlatan Başkan Sekmen, “Fabrikalarımızı ErzurumPasinler çevre yolu üzerindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduk. Kent merkezine sadece 5 kilometre uzaklıktaki fabrikalarımızın her birisi 4 bin 360 metrekare kapalı alandan oluşuyor. İlk etapta asgari 2 bin kişinin istihdam edileceği Tekstilkent fabrikalarımız, üretimin yanında içerisinde idari birimler, kreş, yemekhane, showroom, toplantı odası, mescit ve malzeme depoları gibi donatılar da barındırıyor. Yine fabrikalarımız tasarlanırken, ihracat için gerekli fiziki ve teknik altyapı da göz önünde bulunduruldu” diye konuştu.
Üzerinde bir yıldır çalıştıkları Tekstilkent Projesi’ni nihayete kavuşturmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Sekmen, “Allah’a şükürler olsun; fabrikalarımız tamamlandı ve deneme üretimine de başlandı. Bu devasa tesislerde Türkiye’nin önde gelen tekstil markaları üretim yapacak, istihdam sağlayacak, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına katma değer üretecek. Fabrikalarımızda ilk etapta istihdam edilecek kişi sayısı en az 2 bin olacak. Süreçte fabrikaların sayısını arttırmakla birlikte istihdam oranını daha da yukarılara çekmiş olacağız. Çünkü sonuç itibariyle Erzurum’a son derece verimli ve sürdürülebilir bir yatırım kazandırmış olduk. Memleketimize ve hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Öte yandan Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları her yatırımla aynı zamanda ortaya bir model koyduklarını belirterek, şunları kaydetti: “Kamu olarak yaptığımız her yatırım, özel sektörün dikkatini bu bölgeye çekebilme açısından da büyük önem teşkil ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak; bugün güneş enerjisinden elektrik elde etmeye yönelik yatırımlar yaptık, güneş enerji santralleri kurduk ve gördük ki; enerji sektöründe şehrimize yönelik olarak bir farkındalık uyandırdık. Bugün birçok firma Erzurum’da güneş enerji santrali kurma girişimleri başlattı. Çünkü biz ortaya bir model koyduk. Tekstilkent projemiz de, işte böyle bir nitelik taşıyor. Bu yatırım sayesinde biz tekstil sektörünün dikkatini de şehrimize çekmiş olacağız. Yakın bir gelecekte bu alanda yatırımlar birbirini izleyecek ve Erzurum, Türkiye’nin sayılı tekstil merkezleri arasına girecek. Bu sürecin geri dönüşümü ise, Erzurum’da üretim demek olacak, kazanç demek olacak, daha çok istihdam demek olacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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