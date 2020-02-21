Didem son yolculuğuna uğurlanıyor Kaybolduktan 11 gün sonra Karasu’da cansız bedeni bulundu

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Erzurum’un Aşkale ilçesinde 11 gün önce ailesiyle tartıştıktan sonra evi terk eden ve cesedi dün Karasu Nehri’nde bulunan Didem Turan son yolculuğuna uğurlanıyor.

Dün, Jandarma Komando ekiplerince bulunan Didem Turan’ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından bugün toprağa verilmek üzere Aşkale’ye getirildi.

Üvey Baba Yüksel Duman cenazenin başında gözyaşlarına boğulurken, namaza katılan vatandaşlar tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Genç kız cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.

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