2020 erkek estetiği trendleri Erkekler en çok hangi estetik uygulamaları tercih ediyor?

Sağlık Yönetimi Uzmanı Songül Alcı, daha bakımlı ve güzel görünmenin kadınlar kadar erkekler için de büyük önem taşıdığını söyledi. Alcı, “Dış görüntü erkek dünyasında da kadınlarda ki kadar önemli. İş hayatında cv kadar önemli olan dış görünüş, sosyal hayatımızda oldukça önemli. Güzellik endüstrisinin gelişmesiyle erkekler de daha genç ve sağlıklı görünmek amacıyla estetik cerrahların kapısını çalmaya başladı” diye konuştu.

Sağlık Yönetimi Uzmanı Songül Alcı ve Prof. Dr. Yavuz Başterzi ile 2020 yılında erkeklerin en çok ilgi gösterdiği estetik operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Erkeklerin en çok yaptırdığı estetik işlemler konusunda açıklamalarda bulunan Sağlık Yönetimi Uzmanı Songül Alcı şunları söyledi;

“Rinoplasti (burun estetiği): Erkeklerin en çok tercih ettiği estetik operasyonlardan biri. Büyük ve iri burunlar erkeksi görüntüyü bozmadan daha küçük estetik yüz ile orantılı bir duruma getiriliyor. Erkeklerin bu konuda en çok tercih ettiği şey burunun feminen bir görüntüye sahip olmaması. Burun işlemleri erkeklerde kadınlarda ki gibi aşırı küçültme ve kaldırma olarak düşünülmüyor. Daha soft daha yüz ile dengeli bir hale getiriyor.

Saç ekimi ve sakal ekimi en çok yapılan işlemlerden ikinci sırada geliyor. Hatta bildiğimiz üzere Türkiye’deki en popüler ameliyat. Dünyadan birçok erkek saç ekimi için İstanbul’ u tercih ediyor. Erkekler saç ve sakal eksiklikleri ile yaşamak istemiyor. Saç boşlukları ve sakaldaki boşluklar kıl transferi ile kapatılıyor, microblading ise seyrek saçların arasına saç efekti verme yaz öncesi yine tercih edilen işlemler arasında.

Jinekomasti, erkeklerin büyük derdi büyük göğüsler. Kilo alıp verme, hormonal sorunlar vs derken sarkan meme dokusu ile erkekler soyunmak istemiyor. Yaz gelmeden önce bu mevsimin en önemli işlemidir.

Bel ve göbek çevresi Liposuction 40’lı yaş sonralarında oluşan bel ve göbek yağlanmaları spor salonlarında eritilemediğinde çare yağ aldırma operasyonu oluyor. Hastanede birkaç saat içinde yapılan bu işlemler oldukça iyi sonuçlar veriyor.

Yüzdeki kırışıklılar, Erkeklerde en önemli amaç yüzdeki yorgun ifadeyi, almak. Kaş arası, göz çevresi kırışıklıkları, göz kapağı düşüklüğü yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan deformasyonlardır. Botoks uygulamasının en önemli özelliği yine erkeksi ifadeden ödün vermeden yapılmasıdır. Bu işlemlerdeki en önemli amaç doğallıktır. Terleme için yapılan koltuk altı botoksu da artık erkeklerde ıslak koltuk altı görünümünü ortadan kaldırıyor.

Çene hattı (Jaw Line) estetiği, kulak hizasından çene ucuna kadar yapılan dolgu şeklidir. Köşeler belirginleştirilmiş uç genişletilmiş çene, yüz ile uyumlu hale getirilir. Güçlü bir çene erkeklerde maskülen görüntünün kazanılması nedenli yapılır. Hollywood çenesi, nefertiti çenesi diye de adlandırılan bu estetik işlem 40’lı yaşlardan sonra oluşan gıdı görüntüsünün de hafif geriye atılmasını sağlar.”

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