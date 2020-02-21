Tasarım beceri atölyeleri ile hayal et, tasarla, üret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tasarım beceri atölyeleri ile hayal et, tasarla, üret

İHA

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirlii ile hayata geçirilen "Tasarım Beceri Atölyeleri ile Hayal Et, Tasarla,Üret" projesi ile Erzurum'da birçok ilçede 20 okulda 24 tasarım beceri atölyesi kurulacak. 3 milyon TL bütçeli projenin imzaları İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen tarafından atıldı.

Tasarım beceri atölyeleri ile hayal et, tasarla, üret

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirlii ile hayata geçirilen “Tasarım Beceri Atölyeleri ile Hayal Et, Tasarla,Üret” projesi ile Erzurum’da birçok ilçede 20 okulda 24 tasarım beceri atölyesi kurulacak. 3 milyon TL bütçeli projenin imzaları İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen tarafından atıldı.
Projenin genel hedefi: Okullarda tasarım beceri atölyeleri kurarak dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerin kalitesinin artırılmasına ve yaşam standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunarak ilin sosyoekonomik gelişimine destek olmak. Projenin hedef grubunu sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerdeki ortaokullarda eğitim gören yaklaşık 5 bin 600 öğrenci oluşturuyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Erzurum İli Eğitimde Yerel Hedefler Stratejik Belgesi ve Eylem Planı”nda yer alan “Okullar Arası İmkan Farklıklarının ve Öğrenciler Arası Öğrenme Farklılıklarının Azaltılması” ve “Okullarda Sosyal, Kültürel Sportif Faaliyetlerin Artırılması” hedefleri doğrultusunda şekillenen projede, ildeki sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerdeki ortaokullarda tasarım beceri atölyeleri (TBA) kurularak öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel açıdan zengin ortamlarda eğitim görmeleri sağlanacak. Bu atölyeler öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda zamanlarını geçirecekleri birer yaşam alanı olarak hem ders içi hem de ders dışı zamanlarda hizmet verecek. Atölyeler öğrencilerin akademik başarılarının yükselmesinin yanı sıra sosyal ve bilişsel becerilerinin gelişmesine de destek olacak. Ayrıca öğrenciler, ders dışı saatlerde bu atölyelerde vakit geçirerek olumsuz ortamlara ve davranışlara sürüklenme riskinden kurtulacaklar. Bu kapsamda “müzik”, “görsel sanatlar”, “salon sporları”, “fen, teknoloji, matematik ve mühendislik (FETEM)”, “yazılım ve tasarım” alanlarında toplam 24 atölye kurulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didem son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Didem son yolculuğuna uğurlandı
2020 erkek estetiği trendleri Erkekler en çok hangi estetik uygulamaları tercih ediyor?
YEREL HABERLER 2020 erkek estetiği trendleri Erkekler en çok hangi ...
Altın madalya Ceren'in
YEREL HABERLER Altın madalya Ceren'in
Dezavantajlı öğrencilere sunulan eğitime 3 milyonluk destek
YEREL HABERLER Dezavantajlı öğrencilere sunulan eğitime 3 milyonluk ...
Kaybolduktan 11 gün sonra cesedi bulunan 17 yaşındaki Didem son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kaybolduktan 11 gün sonra cesedi bulunan 17 yaşındaki ...
Baba Nihat ve tutuklu amca Yusuf Aydemir’den gizli tanığın ifadesine cevap Gizli tanık: “Yusuf, Leyla’yı aramalarda anahtarını yere düşürmüş gibi arıyordu” Baba Aydemir: “Gizli tanığın söylediklerini kabul etmiyorum. Yusuf, Leyla’nın cesedinin bulunduğu gün sinirlendi ama muhtar ve oğullarına sinirlendi. Buraları neden aratmadınız dedi” Tutuklu amca Yusuf Aydemir: “Gizli tanık tüm olayı gördüğünü söylüyor peki her şeyi sonuna kadar izleseydi de benim suçum olmadığını görseydi”
YEREL HABERLER Baba Nihat ve tutuklu amca Yusuf Aydemir’den gizli ...
Delik kulak zarı tamirinde kapalı yöntemin avantajları
YEREL HABERLER Delik kulak zarı tamirinde kapalı yöntemin ...
Didem son yolculuğuna uğurlanıyor Kaybolduktan 11 gün sonra Karasu’da cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Didem son yolculuğuna uğurlanıyor Kaybolduktan 11 gün ...
Genç bakışlara kavuşmanın yolu; Kaş asma
YEREL HABERLER Genç bakışlara kavuşmanın yolu; Kaş asma
Şeker hastalığı sinir sisteminde hasara yol açıyor
YEREL HABERLER Şeker hastalığı sinir sisteminde hasara yol açıyor
Yakutiye Belediyesi işçilerin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi işçilerin yüzünü güldürdü
Başkan Karataş, Pasinler İlçe esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Karataş, Pasinler İlçe esnafını ziyaret etti
Ülkücüler Çakıroğlu için yürüdü
YEREL HABERLER Ülkücüler Çakıroğlu için yürüdü
Erzurum Ülkü Ocakları Çakıroğlu'nu andı
YEREL HABERLER Erzurum Ülkü Ocakları Çakıroğlu'nu andı
Aydın, “Kırkpınar partimize heyecan kattı”
YEREL HABERLER Aydın, “Kırkpınar partimize heyecan kattı”
Erzurum’da FETÖ operasyonu: 17 polis memuru gözaltına alındı 2009 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlüklerle ilgili 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum’da FETÖ operasyonu: 17 polis memuru gözaltına ...
Eğitim-Bir-Sen’den teşkilatına motivasyon semineri
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen’den teşkilatına motivasyon semineri
Ataç: “657 sayılı kanunun artık değiştirilme vakti gelmiştir”
YEREL HABERLER Ataç: “657 sayılı kanunun artık değiştirilme vakti ...
Saadet öğretmen, istismara uğrayan çocukların sürekli dinlenmesini eleştirdi
YEREL HABERLER Saadet öğretmen, istismara uğrayan çocukların sürekli ...
‘Gülümseyin Geliyoruz’ projesine ödül
YEREL HABERLER ‘Gülümseyin Geliyoruz’ projesine ödül
Deprem Araştırma Merkezi'nden DAGC’ye ziyaret
YEREL HABERLER Deprem Araştırma Merkezi'nden DAGC’ye ziyaret
Müjdeli haberi Başkan Sekmen duyurdu Erzurum’un istihdamda vizyon projesi: Tekstilkent’te üretim başladı
YEREL HABERLER Müjdeli haberi Başkan Sekmen duyurdu Erzurum’un ...
Didem’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna getirildi
YEREL HABERLER Didem’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna getirildi
Şehr-i Kadim Aziziye 16. sayısı yayınlandı
YEREL HABERLER Şehr-i Kadim Aziziye 16. sayısı yayınlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X