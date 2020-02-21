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Atatürk Üniversitesi’nde Transplantasyon konusu ele alındı

İHA

Atatürk Üniversitesi ile Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneğinin ortaklaşa düzenlediği 1. Doğu Anadolu Bölge Toplantısı: Transplantasyonda Güncelleme Sempozyumu, ilk kez Erzurum'da düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi’nde Transplantasyon konusu ele alındı

Atatürk Üniversitesi ile Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneğinin ortaklaşa düzenlediği 1. Doğu Anadolu Bölge Toplantısı: Transplantasyonda Güncelleme Sempozyumu, ilk kez Erzurum’da düzenlendi.
Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleşen sempozyuma, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Kılıç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak, Organizasyon Komitesi Başkanı Doç. Dr. Hasan Doğan, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Gün boyunca devam edecek olan sempozyumda Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen Transplantasyon konusunda uzman akademisyenler, organ naklinin önemini anlatarak, öncesi ve sonrası hakkında konukları bilgilendirdi.
394 Böbrek Nakli Gerçekleştirildi
Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, organ yetmezliği olan hastalar için böbrek, karaciğer ve kemik iliği transplantasyonun; en başarılı tedavi yöntemlerinden ve hastaların refahını etkileyen en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade ederek, 2004 yılında yapılan ilk böbrek ve 2008 yılında yapılan ilk Karaciğer nakliyle görevine başlayan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezinin bugüne kadar 394 böbrek, 284 karaciğer ve 150 den fazla kemik iliği nakli gerçekleştirdiğini söyledi.
Organ Nakli Merkezi ve organ uyumunun en önemli laboratuvar basamağı olan Doku Tipleme laboratuvarı Sağlık bakanlığının izni ve ruhsatı doğrultusunda, canlı ve kadavra donörden yapılan organ nakillerini gerçekleştirmek amacıyla 7 gün 24 saat hizmet verdiğini belirterek, organ transplantasyonunda kalitenin artırılmasının bilimsel araştırmaların çalışma sahasına aktarılması ile mümkün olacağını aktardı.
Prof. Dr. Gündoğdu: “Bu sempozyumun amacı; transplant immünolojisi ve genetiği alanında çalışan bilim insanlarını ve araştırmacıları bir araya getirmek, fikir alışverişinde bulunabilecekleri ortam sağlamaktır. Doğu Anadolu Bölgesinde 14 ile hizmet veren tek Transplant Merkezi olan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, hizmet kalitesini Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde ciddi anlamda artırdı. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Doku Tipleme laboratuvarı tarafından Üniversitemiz ve Transplant İmmünolojisi ve Genetiği Derneğinin (TİGED) desteği ve katılımıyla Erzurum’da bu yıl ilk kez bu sempozyum düzenleniyor. Böylesine önemli bir programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
İlk Oturumun Konusu Türkiye’de Böbrek Transplantasyonu Oldu
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak ve Organizasyon Komitesi Başkanı Doç. Dr. Hasan Doğan’ın da birer konuşma yaptığı toplantıda, ilk oturum Türkiye’de Böbrek Transplantasyonu konusunda gerçekleşti.
Prof. Dr. Fatma Savran Oğuz ve Doç. Dr. Hasan Doğan’ın moderatör oldukları oturumda, Türkiye’de Organ Naklinin Dünü ve Bugünü konusuyla Prof. Dr. Kenan Keven, Transplantasyona hazırlık: Klinik konusuyla Prof. Dr. İhsan Ergün ve Transplantasyona hazırlık: İmmunolojik Değerlendirme konusuyla ise Prof. Dr. Fatma Savran Oğuz, organ nakli konusunda dinleyicilere bilgi verdi.
Programın diğer oturumlarında; Transplantasyona Sonrası İmmunolojik Takip, Haploidentik Kemik İliği Nakli, Sensitize Hastalarda Transplantasyon ve Desensitizasyon, Organ Naklinde Sorunlar ve Fırsatlar, Bölgemizde Organ Nakli ve Bağışı, Bölgede Böbrek Bekleme Listesindeki Hastaların İmmunolojik Değerlendirmesi konularında bilgilendirme ve fikir alışverişleri gerçekleşti.
Sempozyum, sonuç çıktılarının alınmasıyla sona erdi.

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