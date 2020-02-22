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Palandökene büyük ilgi

DHA

İSTANBUL, İzmir ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerin stresli hayatından uzaklaşmak isteyenler, özellikle hafta sonları Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken'e yoğun ilgi gösteriyor. Yerli ve yabancı turistin tıka basa doldurduğu Palandöken, çevre iller ile yurdun birçok şehrinden konukları ağırlıyor.

İSTANBUL, İzmir ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerin stresli hayatından uzaklaşmak isteyenler, özellikle hafta sonları Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken'e yoğun ilgi gösteriyor. Yerli ve yabancı turistin tıka basa doldurduğu Palandöken, çevre iller ile yurdun birçok şehrinden konukları ağırlıyor.
Uluslararası kış sporları organizasyonlara ev sahipliği yapan ve bazı pistleri çam ağaçları arasında yer alan Palandöken'in, hem kar kalitesi hem ulaşım kolaylığı hem de uzun kayak pistleri kayakseverlerin ilgisini çekiyor. Modern telesiyejleri ile beğeni toplayan ve kayak pistlerinin yanında yer alan otelleri ile konaklamada kolaylık sağlayan ve adeta iç içe olduğu tarihi şehri kuşbakışı gören pistleri sayesinde rağbet gören Palandöken, çevre iller ile yurdun birçok şehrinden konukları ağırlıyor.
İran, Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkeler başta olmak üzere yurt dışından da misafirlerine hizmet veren Palandöken'i yurt içinden tercih eden şehirlerin başında ise yüzde 50 oranında İstanbul geliyor. Özellikle hafta sonu İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerden uçakla Erzurum Havalimanı'na gelenler buradan karayolu ile 15 dakikada ulaştıkları Palandöken'de çam ağaçları arasında ve kardan dolayı tamamen bembeyaz örtüyle kaplanan bölgede kayak kaparak stres atma fırsatı buluyor.
Kış turizminde marka kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken'deki Palan Oteli Genel Müdürü Ali Güney, "Kayak merkezleri arasında Palandöken'in özellikleri bakımından ayrı bir yeri bulunmakta. Erzurum nezih bir kent ve insanları misafirperver Bunlara Paladöken'in eşsiz manzarası ve kaliteli pistleri eklenince kayakseverlerin ilk tercihi burası oluyor. Dolu dolu bir sezon geçiriyoruz" diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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