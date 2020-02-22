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Atatürk Üniversitesi, STK buluşmalarına bir yenisini daha ekledi

İHA

Toplumla iş birliği misyonu çerçevesinde şehrin yöneticileri ve STK, dernek, vakıf temsilcileriyle güçlü bir iletişim köprüsü kuran Atatürk Üniversitesi, bu kapsamda 9. STK Buluşmasını gerçekleştirdi.

Atatürk Üniversitesi, STK buluşmalarına bir yenisini daha ekledi

Toplumla iş birliği misyonu çerçevesinde şehrin yöneticileri ve STK, dernek, vakıf temsilcileriyle güçlü bir iletişim köprüsü kuran Atatürk Üniversitesi, bu kapsamda 9. STK Buluşmasını gerçekleştirdi.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde devam eden ve geleneksel hale gelen ÜniversiteSTK Buluşmalarının 9.’suna 200 sivil toplum kuruluşu katılım sağladı.
Konuk Evi 2'de gerçekleşen buluşmaya, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı A. Mustafa Güvenli’nin yanı sıra rektör yardımcıları, fakülte dekanları, araştırma ve uygulama merkez müdürleri, ofis koordinatörleri ile basın mensupları, vakıf, dernek, sendika ve STK temsilcileri katıldı. Üniversite bünyesinde yapılan çalışmaların ve tasarlanan projelerin anlatıldığı toplantıda katılımcılar, görüş ve isteklerini, üniversiteden beklentilerini ve kentin kalkınmasıyla ilgili fikirlerini paylaştılar.
Yeni Nesil Üniversite Vizyonu Kapsamında 43 Öncelikli Proje Belirlendi
Toplantının açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlatılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç öncülüğünde yürütülen “Yeni YÖK Vizyonu” çerçevesinde üniversitelerin rolünün değiştiğini ve genişlediğini belirtti. Eğitimöğretim, araştırmageliştirmenin yanına toplumla bütünleşme misyonunun da eklendiğini ifade eden Çomaklı, bu kapsamda Atatürk Üniversitesinin kapılarını herkese açarak topyekûn bir bütünleşmenin sağlandığını vurguladı.
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında atılan adımları da konukları ile paylaşan Rektör Çomaklı; üçüncü yılını tamamlayan proje kapsamında 29 birimin kurulduğunu, birçok pasif birimin aktif hale getirildiğini ve eksikleri olan birimlerin ise yeniden yapılandırıldığını söyledi. Bu 3 yıllık süreçte 19 katılımlı arama konferansını, kurum dışından 200, kurum içinden ise 1000 kişilik bir ekiple gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda öncelikli 43 projenin belirlendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ömer Çomaklı, aralık ayında ise şehir için büyük önem arz eden Erzurum’un Geleceği Arama Konferansını düzenlediklerini aktardı. Bu konferansta ortaya çıkan 49 proje başlığını STK buluşmasına katılan temsilcilerle paylaştıklarını kaydeden Rektör Çomaklı, öncelikli alanları belirlemek için verilen puanları rapor haline getireceklerini ve ilgililere ulaştıracaklarını dile getirdi.
“Enerjisi ve Girişimcilik Ruhu Yüksek Bir Aileyiz”
Bu doğrultuda Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile somut çıktılara ulaştığını söyleyen Rektör Ömer Çomaklı: “Eksiksiz bir ekosistemimiz, topluma katkı aşamasında önemli atılımlar gerçekleştirdiğimiz uygulama ve araştırma merkezlerimiz, enerjisi ve girişimcilik ruhu yüksek gençlerimiz ile güçlü bir akademik kadromuz var. Proje geliştirmek, iş birliği yapmak için gerekli olan her şeye sahibiz ve bu anlamda ortaklaşa çalışmak ve projelere destek vermek üniversite olarak görevimiz. Sivil Toplum Kuruluşları ile bundan sonraki süreçte daha fazla iş birliğine imza atıp ülkemizi, bölgemizi ve şehrimizi kalkındıracak projeler geliştireceğiz” şeklinde konuştu.
“Yeni Nesil Üniversite Projesi Şehirde Heyecana Sebep Oldu”
Karşılıklı beklenti ve taleplerin konuşulduğu bu buluşmaların geleneksel hale gelmesinden memnuniyet duyduğunu kaydeden Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı A. Mustafa Güvenli, ÜniversiteSTK iş birliği konusunda neler yapılabilir, proje teşvikleri, proje üretim süreci ve proje geliştirme aşamalarında izlenecek yol haritaları neler olabilir noktasında arayışların devam ettiğini söyledi. Yeni Nesil Üniversite projesinin şehirde heyecana sebep olduğunu ifade eden Güvenli, bu çerçevede gerçekleştirilen Erzurum’un Geleceği Arama Konferansında çıkan sonuçların kentin gelişimine katkı sunacağını dile getirdi.
Sivil toplum kuruluşlarının, çalışma alanlarına göre komisyonların oluşturulmasının etkili bir iş birliği için oldukça önemli olduğunu aktaran Başkan Güvenli, bu konudaki hassasiyetinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ederek 9. STK Buluşmasının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Toplantı; katılımcıların yönelttiği soru, görüş, öneri, dilek ve temennilerin sunulmasının ardından sona erdi.

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