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Diş yapısı bozukluklarına dikkat

İHA

Diş yapısı bozukluklarına dikkat

Diş Hekimi Zuhal Oygur, diş yapısı bozukluklarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Diş Hekimi Zuhal Oygur, lamina porselen uygulamasının ön dişlere uygulanan ve gülüş estetiği için oldukça önemli olan bir teknik olduğunu ifade ederek, ”Porselenin yapısının güçlendirilmesi ile inceltilmesi sağlanır ve elde edilen ince yapraklar dişlere uygulanır. Porselen lamina oldukça sağlıklı ve güzel bir gülüşe sahip olmanın en etkili yöntemleri arasında yer almaktadır. Estetik bir gülüşe sahip olmak isteyenler tarafından tercih edilen lamina porselen uygulaması çoğu insanda etkili sonuçlar vermektedir. Oldukça sık tercih edilen lamina porselen tekniği ile oldukça etkili çözümler elde edilse de bazı kişilerde bu teknik uygulanamaz. Bazı kişilerde ise çeşitli tedavilerden sonra uygulamanın yapılması gerekir. Diş yapısındaki bazı bozukluklarda tedavi öncesinde şekil değişikliği yapmak gerekir. Dişlerin üst üste kapandığı durumlarda ufak bir kesim ile lamina porselen uygulaması yapılır. Kesim yapılmadığı sürece teknik uygulanamaz. Kişinin dişlerinde yeterince mine dokusu bulunmuyorsa uygulama yapılamaz. Dişlerini gıcırdatan kişilerde uygulama yapılmaz. Bu kişilerin diş gıcırdatma sorunu ortadan kaldırıldıktan sonra uygulama yapılabilir. Diş gıcırdatma benzeri takıntılı davranışlarda da lamina porselen uygulaması tercih edilmez. Kalem ısırma, tırnak yeme, dişleri sıkma gibi alışkanlıklar giderilmediği sürece lamina porselen uygulaması yapılmaz” dedi.
Dt. Oygur diş sorunlarının pek çoğunda uygulanan lamina porselenler özellikle dişteki renk değişikliklerinin bleaching yani diş beyazlatma uygulaması ile giderilmediği durumlarda tercih edildiğini vurgulayarak “Diş yapısındaki bozukluklar, lekeler ve diş üzerindeki çatlakların ortadan kaldırılması için uygulanan yöntem estetik bir gülüş için vazgeçilmezdir. Dişlerinin görüntüsünden memnun olmayanlar, doğumsal diş bozukluklarına sahip olanlar, çeşitli nedenlerden ötürü dişleri aşınan ya da kırılan kişilerde lamina porselen uygulamaları etkili sonuç vermektedir. Uygulama sonrasında aşırı sert gıdalar tüketmemek gerekir. Lamina porselenler dişlerle doğal bir şekilde kaynaşarak diş yapısına adapte olur. Bu adaptasyona rağmen uygulamanın en sağlıklı şekilde işlevini yerine getirebilmesi ve laminalerin zarar görmesine engel olmak için dikkatli olmak gerekir. Diş gıcırdatma, dişle bir şeyler koparma, tırnak yeme, sert besinler tüketme, dişle kuruyemiş kırma gibi hareketlerden uzak durulması porselen uygulamasının sürekliliği ve sağlığı için önemlidir “ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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