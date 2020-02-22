Kuzgun Baraj Gölü'ne kardan ay-yıldız yaptılar

ERZURUM´da, dağ kayağı antrenörleri, yüzeyi buzla kaplanan Kuzgun Baraj gölüne kardan ay-yıldız yaptı.

Merkez Aziziye ilçesi Serçeme deresi üzerinde kurulan 22 bin 276 hektar alanı sulayan Kuzgun Baraj Gölü, her mevsim ayrı bir güzellik yaşıyor. İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin her tonu görülen, sonbaharda ise adeta renk cümbüşü oluşan baraj gölü ve çevresi, kış aylarında ise beyaza bürünüyor. Soğuklar sebebiyle yüzeyi buz tutan baraj gölü ve çevresi, doğaseverlerin akınına uğruyor.

Bölgeyi gezmek ve antrenman yapmak isteyen dağ kayağı antrenörleri, yüzeyi buzla kaplanan baraj gölünün üzerine kardan Türk Bayrağı çizdi. Önce yapacakları bayrakla ilgili kar üzerine çizim yapan antrenörler, daha sonra ellerinde küreklerle Türk Bayrağı´nı oluşturdu.

Antrenörlerin sosyal medyada paylaştıkları göl üzerine Türk Bayrağı çalışması, büyük ilgi gördü.



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