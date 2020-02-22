TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Bursaspor: 1

TFF. 1. Lig 23. haftasında BB Erzurumspor, evinde karşılaştığı Bursaspor'u 21 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Obertan’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim'in sert vuruşunda kaleci Çağlar meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
36. dakikada Obertan’ın sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde Pote’nin şutunda meşin yuvarlak kalenin yaından dışarı çıktı.
37. dakikada Mücahit’in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Pote'nin dönerek sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar'da kaldı.
44. dakikada sol taraftan Hamroun’un ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Pote’nin kafa vuruşunu kaleci Çağlar güçlükle çeldi.
54. dakikada Sissoko’nun pasına hareketlenen Pote’nin ceza sahası içinde sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 10
57. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Traore müsait pozisyondaki Selçuk’a verdi. Selçuk’un plase vuruşu meşin yuvarlak ağlara gitti. 11
84. dakikada sağ taraftan Sissoko’nun ortasında Pote topu havalandırdı. Havalanan topu Ömer Şişmanoğlu röveşata ile ağlarla buluşturdu. 21
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Mustafa Savranlar xx
BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat xxx, Aykut xx, Osman xx, Mücahit xx, İbrahim xx, Batuhan xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 73 xx), Obertan xxx, Sissoko xxx, Hamroun xxx (Emrah dk. 63 xx), Pote xxx (Scuk dk. 86 ?)
Yedekler: Kayacan, Merthan, Oltan, Cenk Ahmet
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Bursaspor: Çağlar xx, Tayfur x (Ali dk. 89 ?), Sedat x, Anıl x, Kerem x, Burak x (Kubilay dk. 86 ?), Cüneyt x, Traore xx, Selçuk xx, Serdar x (Recep dk. 71 x), Seleznyov x
Yedekler: Emrullah, Onur, Emirhan, Aykut, İsmail, Diarra, Batuhan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: Pote (dk.54), Ömer Şişmanoğlu (dk. 84), (BB Erzurumspor), Selçuk (dk. 57) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Hamroun, Obertan, Osman (BB Erzurumspor), Sedat, Tayfur, Cüneyt, Selçuk (Bursaspor)
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