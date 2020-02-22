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BB Erzurumspor - Bursaspor: 2-1

DHA


STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Osman Gökhan Bilir (xx), Mustafa Savranlar (xx)
BB.ERZURUMSPOR: Sehic (xx) Murat (xxx), Aykut (xxx), Osman (xx), Mücahit (xx), İbrahim (xxx), Batuhan (xx) (Dk. 73 Ömer Şişmanoğlu (xx), Obertan (xxx), Sissoko (xxx), Hamroun (xx) (Dk. 63 Emrah (xx), Pote (xxx) (Dk.86. Jasmin Scuk (x)
BURSASPOR: Çağlar (xx) Tayfur (xx) (Dk. 88 Ali Akman (x), Sedat (xx), Anıl (x), Kerem (xx), Burak (xx) (Dk. 85 Kubilay (x), Cüneyt (xx), Traore (xxx), Selçuk (xx), Serdar (xx) (Dk. 71 Recep (x),  Seleznov (xx)
SARI KART: Hamroun, Obertan, Osman (BB Erzurumspor), Sedat, Tayfur, Cüneyt, Selçuk (Bursaspor)
GOLLER: Dk.54 Pote, Dk. 84 Ömer Şişmanoğlu (BB. Erzurumspor), Dk. 57. Selçuk (Bursaspor)
TFF 1´inci Lig 23´üncü haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.
19´uncu dakikada Obertan´ın pasında topla buluşan İbrahim sert vurdu, kaleci Çağlar meşin yuvarlağı güçlükle yumrukladı.
36´ncı dakikada Obertan´ın sağ taraftan yaptığı ortaya gelişine sert vuran Pote´nin şutunda top yandan auta gitti.
37´nci dakikada Mücahit, cezaalanı içinde müsait durumdaki Pote´yi gördü. Kaleye sırtı dönükken topu alan Pote dönerek vurdu, tehlikeyi kaleci önledi.
44´üncü dakikada sol taraftan Hamroun´un ortasına iyi yükselen Pote´nin kafa vuruşunu kaleci Çağlar meşin yuvarlağı yumrukladı.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
54´üncü dakikada Sissoko´nun ara pasıyla buluşan Pote, yerden sert ve düzgün vurdu top ağlara gitti. 1-0.
58´inci dakikada gelişen Bursaspor atağında Selçuk´un cezaalanı çizgisi önünden vurduğu top ağlarla buluştu. 1-1.
74´üncü dakikada Selçuk´un pasıyla cezaalanında topla buluşan Traore, ayağının dışıyla vurdu. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
82´nci dakikada Burak cezalanına girerken Recep´i gördü. Recep´in şutunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.
84´üncü dakikada Sissoko cezaalanına orta yaptı, gelen topu Pote havalandırdı. Oyuna yeni giren Ömer Şişmanoğlu, rövaşatayla topu ağlara gönderdi. 2-1
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 90 dakika Büyükşehir Belediye Erzurumspor´un 2-1 galibiyetiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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