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ETÜ Sanayici ve KOBİ'nin yanında

İHA

Erzurum Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi tarafından proje geliştirme, ARGE ve danışmanlık desteği verilen 'Mobil Uygulama Destekli Balık Sayma Makinesi' projesi KOSGEB tarafından desteklenmeye layık görüldü.

ETÜ Sanayici ve KOBİ'nin yanında

Erzurum Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi tarafından proje geliştirme, ARGE ve danışmanlık desteği verilen ‘Mobil Uygulama Destekli Balık Sayma Makinesi’ projesi KOSGEB tarafından desteklenmeye layık görüldü.
Kuzgun Barajı'nda entansif balık yetiştiriciliği yapan ve yıllık 1000 ton balık üretim kapasitesine sahip olan Dolunay Mühendislik Ltd. Şti. firması yurtdışı ve yurtiçi pazarına sunmuş olduğu balıkların strese maruz kalmadan sayılması ve istiflenmesi için ihtiyaç duyduğu balık sayma makinesi projesinin elektronik ve yazılım gereksinimleri için ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi ve ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi'nden destek alacak. Kamu Üniversite Sanayi iş birliği çerçevesinde sürekli olarak sanayiciler ve KOBİ’lerle bir araya gelen Erzurum TTO ve Kristal Girişimcilik Merkezi uzmanları yaklaşık 5 ay önce Kuzgun Barajı'nda faaliyet gösteren Dolunay Mühendislik Ltd. Şti. firmasıyla bir araya gelmiş ve firmanın balık yetiştiriciliğinde yaşadığı problemler hakkında fikir alış verişi yapmıştı. Yapılan U2B görüşmeleri neticesinde söz konusu proje ETÜ TTO ve ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi uzmanları tarafından olgunlaştırılmış ve böylece ARGE kapsamında proje KOSGEB tarafından desteklenmeye layık görüldü. Projenin elektronik ve yazılım gereksinimleri ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezinde bulunan modern donanımlı Maker Lab’da yapılacak ve proje danışmanlığını ise ETÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Gürkan Kalınay üstlenecek.
ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen proje lansmanında konuşan ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Dumlu, “ETÜ TTO olarak bölgemizde faaliyet gösteren tüm sanayicilerle ve KOBİ’lerle Kamu Üniversite Sanayi iş birliği çerçevesinde sürekli olarak bir araya geldik ve yapılan U2B görüşmeleri sayesinde söz konusu ARGE projeleri ortaya çıktı” dedi.
ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Kağan Koray Ayten ise ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi olarak tüm girişimcilerin, sanayicilerin ve KOBİ’lerin ARGE ihtiyaçları için yanlarında oldukları belirterek, ETÜ Kristal olarak tüm ARGE projelerine destek olabileceklerini belirtti.
Erzurum KOSGEB Müdürü Umut Tan ve Baş Uzmanı Adem Gültürk ise ArGe ve İnovasyon Destek programının amacının; desteklenecek araştırmageliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamak olduğunu belirterek, bu örnek proje işbirliğiyle bölgemizde Sanayi ve KOBİ ARGE projelerin artarak devam edeceğini belirtti.
Dolunay Mühendislik firma sahibi Ahmet Alğan ise projeye desteklerinden dolayı ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi, ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi ve KOSGEB yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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