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Rektör Çomaklı'nın hafta sonu durağı DAİB oldu

İHA

Şehrin paydaşlarıyla görüşerek fikir alışverişinde bulunmayı sürdüren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu kapsamda Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) yönetimi ve üyeleriyle bir araya gelerek üniversitetoplum iş birliğini geliştirmeye yönelik istişarelerde bulundu.

Rektör Çomaklı'nın hafta sonu durağı DAİB oldu

Şehrin paydaşlarıyla görüşerek fikir alışverişinde bulunmayı sürdüren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu kapsamda Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) yönetimi ve üyeleriyle bir araya gelerek üniversitetoplum iş birliğini geliştirmeye yönelik istişarelerde bulundu.
Kamu kurumu yöneticileri, STK, vakıf, dernek ve sanayi dünyasının temsilcileriyle kurulan iletişim köprüsünü güçlendirmek için hafta sonu ziyaretlerine devam eden Rektör Prof. Dr. Çomaklı’ya; rektör yardımcısı, rektör danışmanı ile birim ve ofis koordinatörleri eşlik etti.
Türkiye'nin ilk ihracatçılar birliği olan Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver misafiri olan Rektör Çomaklı ve ekibi, Atatürk Üniversitesinde yapılan bilimsel ve akademik çalışmaları iş dünyası ile daha fazla buluşturma noktasında görüşmede bulundu.
Bölgede üretim gerçekleştiren ihracatçılara çözüm üretip, bölge genelinde maksimum ihracat seviyesine ulaşılması için yapılan çalışmalara ağırlık verileceğini aktaran Rektör Çomaklı, üniversite bünyesindeki farklı birimlerin bu konuda gerçekleştirdikleri projelerden bahsetti.
“Araştıran, Uygulayan ve Bunu Toplumun Yararına Kullanan Bir Üniversiteyiz”
Türkiye’de üretimin gelişmesi ve ihracatın ilerlemesi için Ziraat ve Veteriner Fakülteleri başta olmak üzere, üreticiye doğrudan temas eden her bölümün, vatandaşların hizmetinde olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, bu konuda araştırma, geliştirme ve yenileme çalışmalarına destek olmak, yaşanan sorunu sahaya çıkarak yerinde çözmek ve üretimdeki çeşitliliği arttırmak için çalıştıklarını söyledi.
Rektör Çomaklı: "Şehrimizin ve bölgemizin problemlerini yakından takip ediyor sizlerin çalışmalarını da görüyoruz. Bu noktada üniversitemiz, lokomotif görevi yaparak ürünlerin sanayiye kazandırılmasında ve katma değer oluşturmasında gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle katkı sunmaya hazır. Üniversitemizin bir ayağı araştırma ve geliştirme faaliyetleri, bir ayağı da öğrencilerimizin eğitimidir. Araştıran, uygulayan ve bunu toplum yararına kullanan akademisyenlerimizle bizler her zaman iş birliklerine açığız. Bu görüşmelerin ilimiz ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Rektör Çomaklı’nın şehirdeki kamu kurum, kuruluş, dernek, vakıf ve sivil toplum örgütlerine gösterdiği yakın ilginin kendilerini oldukça memnun ettiğini belirten DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Atatürk Üniversitesinin Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi için oldukça önemli bir konumda bulunduğunu söyledi.
Şehrin kalkınmasına doğrudan etki eden, sosyalekonomik gelişmesine fayda sağlayan böylesine önemli bir kurumdan istifade etmek istediklerini aktaran Tanrıver şunları aktardı:" "Akademisyenlerimizin özellikle üretimin ve verimin arttırılması, hastalıklarla mücadele konusundaki çalışma ve projelerine kaynak aktarmamız hususunda bir engel yok. Üniversitemizin bu konularda sağlayacağı bilimsel desteklerine birliğimiz olarak bizler de her açıdan kaynak sağlamaya hazırız. Bizlere değer vererek birliğimize ziyarette bulunan Rektörümüz ve ekibine gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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