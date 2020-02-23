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Er-Vak ‘Güzel’ dedi

İHA

Erzurum'un en büyük sivil toplum kuruluşu olan ErVak, Olağan Genel Kurul Toplantısını yaptı.

Er-Vak ‘Güzel’ dedi

Erzurum’un en büyük sivil toplum kuruluşu olan ErVak, Olağan Genel Kurul Toplantısını yaptı.
ETSO Meclis salonunda yapılan Genel Kurul toplantısına ilgi büyük oldu. Divan Başkanlığını eski Baro Başkanı Av. Faruk Terzioğlu’nun yaptığı Genel Kurul Toplantısında ErVak Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyelikleri ile Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimi yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra ErVak faaliyetlerinin sinevizyon şeklinde sunulduğu toplantıda konuşan Başkan Erdal Güzel, ErVak’ın kuruluş ilkelerince Erzurum ve bölgeye en iyi hizmeti sunmak için faaliyet gösteren ender kuruluşlardan biri olduğunu ve bölgenin marka STK’sı olarak gönüllere taht kurduğunu vurguladı.
Güzel, ErVak’ın siyaset üstü duruşu ve yaptığı faaliyetlerle ile Erzurum’da en güvenilen ve takdir edilen STK’ların başında geldiğini söyleyerek şehrin hafızası ve vicdanı olmaya devam edeceklerini belirtti.
Yaklaşan 2 Mart Erzurum’un Kurtuluşu ile ilgili olarak artık cephede kazanılan zaferin iktisadi alanlarda da kazanılmasının altını çizen Güzel, “Yanık Dere Şehitliği’nin” yeni bir projeyle tekrar gün yüzüne çıkarılmasını ve şehirde mutlak “Müslüman Türk Soykırım” müzesinin açılmasını hatırlattı.
23 Nisan 2020’de TBMM’nin açılışının 100. yılına dikkat çeken Güzel, Erzurum’un bu anlamlı günü iyi değerlendirip ,farkındalık oluşturması gerektiğini ifade edip, TBMM’nin kapısının Erzurum’da açıldığını ve anahtarının da Erzurum’da olduğunu belirterek, bu anlamlı yıl münasebetiyle Atatürk’ün, Kongre için geldiği Erzurum’da bir hafta kaldığı ve sivil hayata döndüğü Cumhuriyet Caddesi’nde ki evin müze yapılmasının şehre büyük değer katacağını ve Kültür Yolu Projesi’nin de bu müzeyle taçlanacağını söyledi.
Yoğun katılımın olduğu genel kurul toplantısı Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimiyle devam etti ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Erdal Güzel tekrar seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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