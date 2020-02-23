Erzurum’da Galatasaraylı taraftarlar, Kadıköy galibiyetini coşkuyla kutladı

Süper Lig’in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe’yi 31 mağlup etmesinin ardından Erzurum’da sarıkırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.
Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasının ardından Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan sarıkırmızılı taraftarlar, Kadıköy'de 21 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetini kutladı. Tezahüratlarla Cumhuriyet Caddesinden Havuzbaşı Kent meydanına kadar yürüyen taraftalar kutlamaların ardından dağıldı.
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