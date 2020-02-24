Erzurum Spor Lisesi Osmaniye’de yapılan Okullar arası Türkiye Atletizm Şampiyonasında genç kızlarda Türkiye şampiyonu olurken, erkeklerde ikinci oldu. Spor Lisesi Kız Takımı, Slovakya’da yapılacak olan Dünya Liseler Arası Kros Yarışlarında ülkemizi temsil edecek.

Erzurum Spor Lisesi atletizmde yine göğsümüzü kabarttı. Beden Eğitimi Öğretmenleri Fesih Doğan, İsmail Güzeloğlu ve antrenörler Cahit Demir ile Mustafa Esen nezaretinde Osmaniye’de yapılan Okullar Arası Türkiye Atletizm Şampiyonası’na katılan Spor Lisesi kızlar da Türkiye şampiyonu olurken, erkeklerde ikinci oldu.

Erzurum’da Spor Lisesi’nin kız atletizm takımı ilk kez ISF katılma hakkı elde ederken, Erzurum kızlarda kategorisinde 25 yıl aradan sonra ISF katılacak. Erkeklerde ise ISF biletini Kayseri aldı. Erzurum Spor Lisesi erkek takımı kıl payı ISF, Kayseri’ye kaptırdı.

Erzurum Spor Lisesi Müdürü Sinan Topallı, “Kız takımımız 1825 Nisan 2020 tarihleri arasındaSlovakya’da yapılacakLiseler arası Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Şimdiden kızlarda ilk kez ISF kez katılmanın gururunu yaşıyoruz. Daha önce erkek takımımız ISF’ye katılmıştı” dedi.

Kızlarda ISF bileti alan Spor Lisesi Kız Takımının Beden Eğitimi Öğretmenleri İsmail Güzeloğlu, Fasih Doğan ve Antrenörler Cahit Demir ile Mustafa Esen, Her daim öğrencilerin yanında olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligilile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ve Okul müdürümüz Sinan Topallı’ya teşekkür ettiler. Tekman ve Karayazılı yöneticilere de teşekkür eden spor lisesi yetkilileri, Spor Lisesi’nin başarısında bu iki ilçenin bünyesinden çıkan atletlerin büyük katkı yaptığını ifade ettiler.

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