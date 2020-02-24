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Erzurum’da halk oyunları rüzgarı

İHA

Okullar ve Kulüpler arası Halk Oyunları İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. 32 ekibin katıldığı şampiyonada düzenlemeli dalda Celal Akın İlkokulu birinci olmasına rağmen süreyi aştığı için beş puanı silindi ve şampiyonluk kupası Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na gitti. Liseli gençler ise fes takmadıkları için üçer puanları kesildi.

Erzurum’da halk oyunları rüzgarı

Okullar ve Kulüpler arası Halk Oyunları İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. 32 ekibin katıldığı şampiyonada düzenlemeli dalda Celal Akın İlkokulu birinci olmasına rağmen süreyi aştığı için beş puanı silindi ve şampiyonluk kupası Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’na gitti. Liseli gençler ise fes takmadıkları için üçer puanları kesildi.
Erzurum’da Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun ortaklaşa düzenledikleri Okullar ve Kulüpler arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması yapıldı.
Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda gerçekleşen il birinciliği yarışmalarına 32 ekip katıldı. Tribünleri dolduran bini aşkın vatandaş bar ekiplerinin kıyasıya puan mücadelesini ilgiyle izledi. Düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda şampiyonluk yarışı veren ekipler, hakem heyetinden tam puan almak için yarıştı. Özellikle unutulmaya yüz tutmuş Erzurum barlarını oynayan yıldız ve genç kızlar ayakta alkışlandı.
Erzurum Kadın Barlarına olan ilgi bu sezon özellikle okullar düzeyinde artarken, Celal Akın İlkokulu Ege Yöresi oyunlarını düzenlemeli dalda sergilerken, Şair Nefi Ortaokulu da Artvin Yöresi Oyunu ile sahnede vatandaşlardan alkış aldı.
15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda gerçekleşen yarışmada düzenlemeli dalda, İlkokul Minikler yarışması nefes kesti. Celal Akın İlkokulu müthiş bir performans sergileyerek birinci oldu. Ancak süreyi aştığı için beş puanı silindi. Bunun üzerine Yunus Emre İlkokulu birinci olurken, Celal Akın İlkokulu ikinci, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ise üçüncü oldu.
Yıldızlar kategorisinde birincilik kupasının sahibi Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Ortaokulu olurken, Aziziye Dadaşkent Ortaokulu ikinci, Yahya Kemal Ortaokulu üçüncü , Şair Nefi Ortaokulu dördüncü oldu.
Okullar arası Düzenlemesiz dal yarışmalarında okullar genelde Erzurum barlarını tercih etti. Liseli gençler fes takmadıkları için kurallar gereği üçer puandan oldular. Fes takmayan bütün ekiplerin üçer puanı kesildi.
Düzenlemesiz dalda miniklerde Başöğretmen İlkokulu birinci olurken, Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu ikinci, Atatürk İlkokulu üçüncü oldu.
Yıldızlar kategorisinde Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu birincilik kupasının sahibi olurken, Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu ikinci, Yahya Kemal Ortaokulu üçüncü sırada yer aldı. Lise Gençlerde Nafiz Bey Anadolu Ticaret Meslek Lisesi birinciliği kazanırken, Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi ikinci, 3 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.
Kulüpler arası Halk Oyunları İl Birinciliği de yapıldı. Halk Oyunları Federasyonu Faaliyet Programında yer alan ve Erzurum THOF İl Temsilciliği tarafından organize edilen Kulüpler arası Halk Oyunları İl Birinciliğinde Düzenlemesiz dalda minikler kategorisinde ESMEK 1. Olurken, EBFAD ikinci oldu. Yıldızlar kategorisinde Palandöken Halk Eğitim Merkezi birinci, Yakutiye Halk Eğitim Merkezi ikinci, Aziziye Halk Eğitim Merkezi üçüncü oldu. Gençler kategorisinde EBFAD birinci olurken, Yakutiye ikinci oldu. Büyükler Kategorisinde ise Şampiyonluk kupasının sahibi Palandöken Belediyesi oldu. Düzenlemeli Dalda Aziziye Halk Eğitim Merkezi birincilik kupasını müzesine götürürken, Erzurum Sanat Merkezi ikinci oldu.
Erzurum Milli Eğitim İl Müdürü Salih Kaygusuz, Yakutiye İlçe Müdürü Cihan Kıvanç ve Halk Oyunları İl Temsilcisi Mürsel Kayhan ile ilçelerin halk eğitim müdürleri, okul ve kulüp yöneticileri ile diğer davetlilerin izlediği yarışmada, vatandaşlarda 7’den 70’e tribünleri doldurarak, halk oyunları ekiplerinin şampiyonluk mücadelesini büyük bir coşku ile izledi.
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu(THOF) Erzurum İl Temsilcisi Mürsel Kayhan, “Geçtiğimiz yıllara oranla yarışmacı ekip sayımızı iki katına çıktı. Bu bizim için gurur vesilesi. Katılan tüm okullara ve kulüplere teşekkür ediyorum. Harika bir şampiyona yaptık. Sorunsuz bir şekilde yarışmayı tamamladık. Jürimize ve hakemlerimize bu başarılı organizasyon için teşekkür ediyorum. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ekibine 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nun kapılarını bizlere açtıkları için teşekkür ediyorum. Buraya gelen tüm yarışmacıları ve izleyicileri kutluyorum” diye konuştu.
Yarışmaların sonunda dereceye giren ekiplere madalya ve kupaları verildi. Okullarda ilk ikide yer alan ekipler grup şampiyonalarında Erzurum’u temsil edecek. Kulüplerde ise birinci olan ekipler grup yarışlarına katılacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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