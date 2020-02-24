Genel İş Sendikası’ndan Başkan Dölekli’ye ziyaret

Genel İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Musa Duruk ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Ahmet Dölekli’yi makamında ziyaret ettiler.

Genel İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Musa Duruk ve sendika yönetim kurulu üyeleri Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli’yi makamında ziyaret edip, sendikal çalışmaları hakkında Başkan Ahmet Dölekli’yi bilgilendirdiler. Duruk, Erzurum ve çevre ilçelerinde sendika çalışmalarının Pasinler ilçesinde de sürdürdüklerini söyledi.

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ise, Genel İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Musa Duruk ve beraberinde yönetim kurulu üyelerinin yapmış oldukları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bizler için son derece önemli bir konu olan çalışanlarımızın görevlerini en iyi şartlarda idame ettirebilmeleri hususunda istişarelerde bulunduklarını belirten Dölekli, Pasinler Belediyesi olarak üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmekten mutluluk duyacaklarını söyledi.



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