Op.Dr. Numan Bayazıt, hamile kalmayı zorlaştıran etkenler hakkında bilgi verdi.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Numan Bayazıt, “Bir çiftin, 35 yaşın altında her ay gebelik etme olasılığı %25 civarındadır. Bu oran yaşla birlikte düşerek, 40’lı yaşlardan sonra %5’lere kadar iner. Yani gebe kalmayı zorlaştıran en önemli etkenin kadının yaşı olduğunu söyleyebiliriz. Başka bazı faktörler de gebelik oluşmasını zorlaştırır. Örneğin kadının aşırı kilolu olması yumurtlama düzenini bozar. Obezitenin erkeklerde de sperm sayı ve hareketini bozduğu gösterilmiştir. Sigara, kadınların menopoz sürecini hızlandırdığı, yumurta sayısını azalttığı bilinen en önemli dış etkendir. Hem yumurta hem sperm kalitesini bozarak gebe kalmayı zorlaştırır. Rahim ağzı ve tüplere de zarar verir” dedi.

Tüplere en çok zarar veren etkenin ise cinsel yolla bulaşan hastalıklar olduğunu ifade eden Op.dr. Bayazıt, “Chlamidya, gonore gibi mikroplar daha çok sık partner değiştiren ve prezervatif kullanmayan çiftlerde görülür. Sonuçta gebelik planlayan çiftlerin normal kilolara gelip bunu korumaları, varsa sigara ve alkolü bırakmaları iyi olacaktır. Daha önce doğurganlığa zarar verme ihtimali olan bir hastalık veya ameliyat geçirmiş olanların hiç beklemeden, 35 yaş altındakilerin 1 yıl, 35 yaş üstündekilerin 6 ay korunmasız ilişkiye rağmen gebelik elde edememeleri halinde doktora başvurmaları uygun olur” şeklinde konuştu.

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