Erzurum'da kaçak göçmenlere koronavirüs taraması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YASA dışı yollarla İran'dan Türkiye sınırlarına girdikten sonra Erzurum'da yakalanan 15 Afgan göçmen Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde koronavirüs taramasından geçirildi.

Koronavirüsü sebebiyle 12 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişiye de koronavirüs teşhisi konulan İran'la sınır kapılarını kapatan Türkiye, kaçak göçmenleri de takibe aldı. Erzurum'da İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra yakalanan 15 Afganistanlı kaçak göçmen, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde kontrolden geçirildi. Maskeli sağlık görevlileri tarafından test yapılan göçmenlerde virüse rastlanmadı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.