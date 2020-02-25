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Dev Off- Road araçlarıyla ‘Lastik Raftingi’ yapıyorlar Erzurum’da soğuk kış günlerinin vazgeçilmez ...

İHA

Erzurum Macera OffRoad Kulübü üyeleri, soğuk kış günlerini eğlenceli hale getirmek için dev arazi araçlarının arkasına bağlanan lastiklerin üzerine çıkıp, kar üzerinde kayarak "Lastik Raftingi" yapmanın heyecanını yaşıyor.
OffRoad tutkunları, Erzurum'un tanıtımı için kayak, buz hokeyi ve buz pateni gibi sporların yanı sıra adrenalin ve heyecanın aynı anda yaşanacağı çeşitli eğlenceli organizasyonları düzenlemeye devam ediyor. Son dönemde bu etkinliklere bir de "Lastik Raftingi"ni ekleyen Dadaşlar, arazi araçlarının arkasına bağlanan ipin ucundaki otomobil lastikleri üzerinde karda kayarak eğlenceli anlar yaşıyor hem de spor yapıyorlar.
Düzenlenen etkinlikte bir araya gelen adrenalin tutkunları, arazi araçlarının arkasına bağlı halatların ucundaki otomobil lastiklerinin üzerine çıkıp ardından araçlarla çekilen lastikler üzerinde karda kayarak yüksek adrenalin yaşıyorlar.
Etkinlikte konuşan Erzurum Macera OffRoad Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, Lastik Raftingine Türkiye’nin her yerinden ilgi olduğunu ifade ederek, “Bugün burada yüksek adrenalin peşindeyiz. Ekibimizle birlikte geleneksel hale getirdiğimiz raftingimizi lastiklerle yapmaya devam ediyoruz. Lastik Raftingine oldukça fazla ilgi var. Yerli ve yabancı turistlerden onlarca mesaj alıyoruz. Onlarda burada bu sporu yapmak istiyorlar. Bizde gelen bazı yerli turistlerimizi buraya getirerek hem kar safarisi hem de Lastik Raftingi yaptırıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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