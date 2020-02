Erzurum Ovası'nda 4x4'lük kar eğlencesi

ERZURUM'daki Off Road Spor Kulübü üyeleri, karla kaplı Erzurum Ovası'nda 4x4 araçların arkasına bağladıkları özel yapım araç lastiği ile rafting yaptı. Hava sıcaklığının eksi 5 derece ölçüldüğü arazide adrenalin dolu dakikalar yaşayan kulüp üyeleri bu eğlenceye herkesi davet etti.

Erzurum Macera Off Road ile Erzurum Off Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Erzurum Ovası'nda araçlarıyla lastik raftingi yaptı. Aracın arkasına halatla özel yapım lastiği bağlayan Mecara Off Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, ilk olarak kendisi binip bunun nasıl kullanıldığını gösterdi. Kısa bir ders sonunda karlı kaplı arazide lastik raftingi başladı.

Lastik ranfingin son günlerin vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Toptaş, "Karlı gördüğümüz her zeminde bunu yapıyoruz. Bir araç lastiğini buna uygun bir hale getirdik. Oturacak ve tutunacak yeri var. Tam güvenli. Düştüğünüzde yaralanma riski sıfır. Zaman zaman hızı saatte 50 kilometreye varan araçların arkasında gitmek büyük bir zevk veriyor. Bu sporu yapmak isteyen herkesi Erzurum'a bekliyoruz" diye konuştu.

İlk kez yaptığı lastik raftingini, efsane olarak nitelendiren Aytaç Uçar, "Hızla giden bir araca bağlı olan özel yapım lastiğin üzerinde olmak sanki karda değil de denizde gidiyormuşsun gibi bir his veriyor. Artık karlar eriyene kadar her hafta sonu bunu yaparız" dediFOTOĞRAF



