Curlingte UNİLİG’in şampiyonu Atatürk Üniversitesi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet programında yer alan Üniversiteler arası Curling Türkiye Şampiyonasını erkeklerde ve kadınlarda Atatürk Üniversitesi kazandı.

Üniversiteler arası Türkiye Curling Şampiyonası Erzurum’da yapıldı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Üniversiteler arası Curling Şampiyonası 2123 Şubat 2020 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlendi. Erzurum GSİM Curling Salonu’nda düzenlenen şampiyona büyük ilgi gördü. Oldukça çekişmeli geçen maçlar sonunda ilk üçe giren takımlar belli oldu. 6 üniversiteden 6 kadın, 6 erkek olmak üzere toplam 12 takımın kıyasıya mücadele ettiği UNILİG Curling Müsabakalarına Erzurum Atatürk Üniversitesi damga vurdu. Atatürk Üniversitesi hem erkeklerde hem de kadınlarda şampiyon olarak kürsünün en üst basamağında kendisine yer buldu.

UNILİG Türkiye Curling Şampiyonası’nda erkeklerde ilk sırada Atatürk Üniversitesi yer alırken, Erzurum Teknik Üniversitesi ikinci oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi ise üçüncü sırada kendine yer buldu. Kadınlarda şampiyonluk kupasının sahibi Atatürk Üniversitesi olurken, Erzurum Teknik Üniversitesi ikinci, Kocaeli Üniversitesi üçüncü oldu. İlk üçe giren takımların kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Kupa törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akın, Curling İl Temsilcisi Resul Çelebi ve ETÜ’den Serhat Özbay ile diğer davetliler katıldı.

Erzurum’da iki gün süren UNİLİG Curling Müsabakalarının çekişmeli geçtiğine işaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, madalya töreninde yaptığı konuşmada, erkeklerde ve kadınlarda turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ederek, “İlimizdeki buz sporları salonlarında Ünilige ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Üniversitelerimize buz sporlarına yaptıkları katkılar için teşekkür ediyoruz” dedi.

UNİLİG sıralaması

Erkekler:

1. Erzurum Atatürk Üniversitesi

2. Erzurum Teknik Üniversitesi

3. İstanbul Teknik Üniversitesi

Kadınlar:

1. Erzurum Atatürk Üniversitesi

2. Erzurum Teknik Üniversitesi

3. Kocaeli Üniversitesi

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