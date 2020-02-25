Erzurum'da 57 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

ERZURUM'da dün gece başlayan, bugün öğle saatlerine kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle 57 yerleşim biriminin yolu kapandı. Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kent merkezinde şehir içi ulaşım olumsuz etkilendi.

Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine giren Erzurum'da dün gece başlayan kar yağışı, bugün öğle saatlerine kadar devam etti. Yağış nedeniyle 57 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Kar yağışı kent merkezindeki ulaşımı da olumsuz etkiledi. Kayan araçlar maddi hasarlı kazalara sebep olurken, iş makineleri kar temizliği ve yolları buzlama çalışması yaptı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Dün gece kentte en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında 3,6 olarak ölçüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.