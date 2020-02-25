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Mezoterapi uygulamasıyla saç dökülmesine son

İHA

Dr. Ata Nejat Ertek, mezoterapi uygulaması hakkında bilgi verdi.

Mezoterapi uygulamasıyla saç dökülmesine son

Dr. Ata Nejat Ertek, mezoterapi uygulaması hakkında bilgi verdi.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Güzelleşmek adına önemli uygulamalarından biri olan mezoterapi, cilt dışında vücuda ve saça uygulanmasıyla da dikkat çekiyor. Hücrelerin yenilenmesi, derinin sıkılaşması, parlak cilt, saç dökülmesi gibi durumlar için uygulanan mezoterapi hem pratik hem de doğal bir yöntemdir. Doğrudan tedavi edilmek istenen bölgeye uygulanan Mezoterapi, mikro enjeksiyon yöntemiyle cildin orta tabakasına ilaç enjekte edilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Mikro iğneler ile cildin alt kısmına ilaçlar, vitamin, mineral, emzimler ve bitki özleri enjekte edilir” dedi.
Mezoterapi uygulamasının cilt çatlakları, yara izleri, cilt yenilenmesi, selülit, bölgesel incelme, saç sökülmesi, gençleşme gibi sorunların çözümü için uygulandığını ifade eden Dr. Ertek, “Akne ve sivilce tedavisinde de yüz güldürücü sonuçlar veren uygulama hızlı şekilde sonuç vermektedir. Mezoterapinin uygulanacağı bölgeye ve alana göre ne kadar seans süreceği değişim gösterir. Saç bölgesi için 3035 dakika, tek alan için 1520 dakika gibi zaman dilimi içerinde uygulama gerçekleşir. Hafta da 1 ya da 2 kez uygulama yapılır. Hemen etkisi göstermeye başlayan uygulamadır ve güvenle tercih edilebilir. Mezoterapi, gebelere, inme geçirmiş kişilere, şeker hastalarına, kanser hastalarına, kan pıhtılaşma sorunu olanlara ve çoklu ilaç kullanmak zorunda olan kalp hastalarına uygulanamaz” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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