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Tuz tüketiminde dikkat edilecek noktalar

İHA

Diyetisyen Salih Gürel, tuz tüketiminde dikkat edilecek noktalar hakkında bilgi verdi.

Tuz tüketiminde dikkat edilecek noktalar

Diyetisyen Salih Gürel, tuz tüketiminde dikkat edilecek noktalar hakkında bilgi verdi.
Diyetisyen Salih Gürel, “Ülkemizde insanlar yemeğin tadına bakmadan hemen tuza yönelmektedirler. Normalde tüketilmesi gereken tuz miktarının 3,5 katı kadar fazla tuz tüketilmektedir. İnsan vücudunun çok düşük oranda sodyum mineraline ihtiyacı vardır. Yüksek miktarda sodyum tüketiminin ciddi sağlık problemlerine neden olduğu bilinmesine rağmen dünyanın birçok yerinde kişiler alması gereken miktardan çok daha yüksek miktarda sodyum tüketmektedirler. Sağlıklı yaşam kurallarından biri de günlük sodyum ihtiyacını karşılayacak şekilde tuz tüketmektir. Günlük sodyum ihtiyacı 2400 miligramdır. Bu miktar günlük 5 gram civarında tuzla karşılanabilir. Ülkemizde yapılan araştırmalarda erkekler günlük 19.3 gram, kadınlar ise 16.8 gram tuz tüketiyor. Ortalama tüketim miktarı ise 18 gramı buluyor. Yani almamız gereken tuz miktarının yaklaşık 4 katını alıyoruz. Bu durum korkutucu” dedi.
Bölgeler arası tüketim sıralamasında ise başı İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nin çektiğini ifade eden Gürel, “Ege Bölgesi ise sıralamada son sırada yer almaktadır. Avrupa'da kişi başı tuz tüketimi 10 gram civarındadır. Alınan sodyumun bir kısmı besinlerin doğal olarak yapılarından, büyük bir kısmı hazır gıdalardan(yüzde 70), bir kısmı da evde hazırlanan gıdalardan gelmektedir. Tuz tüketimi ile hipertansiyon arasında yakın bir ilişki vardır. Ayrıca fazla tuz tüketimi idrarla kalsiyum atılmasını arttırarak kemiklerden kalsiyum kaybına neden olur. Tuz tüketimini azaltmak için; lezzetine bakılmadan yemeklere tuz eklenmemelidir. Satın alınan hazır ürünlerin etiketleri mutlaka okunmalıdır. Masada tuz kullanılmamalıdır. Baharat ve maydanoz, nane, kekik, dereotu, rezene, fesleğen gibi hoş koku ve lezzet sağlayıcılar tuz yerine tercih edilmelidir. Turşu, ketçap, hardal, soya sosu vb. yiyeceklerin tuz içeriği çok fazladır. Bu besinlerden uzak durulmalı ya da az ve seyrek tüketilmelidir. Bol su içilmelidir. Su genelde az sodyum içerir. Sebze ve meyve tüketimi artırılmalıdır. Daima taze ve az tuzlu veya tuzsuz besinler tercih edilmelidir. Bol su içilmeli, şişe ve maden sularının sodyum içeriği etiketinden kontrol edilmelidir. Ev dışında yemek yeniliyorsa az tuzlu yiyecekler tercih edilmelidir. İshal durumunda suyun yanı sıra tuz da kaybedildiğinden, su ile birlikte bir miktar tuz da alınmalıdır. Bedensel çalışma sırasında, aşırı sıcak havalarda ya da fazla egzersiz yapıldığında terleme ile sodyum kaybı olduğundan, su ile birlikte tuz tüketimi de bir miktar artırılmalıdır” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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