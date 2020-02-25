Yalnız ailesinin acı günü

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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Özel Kalem Müdürü İsmail Uslu’nun kayınvalidesi Salime Yalnız vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Salime Yalnız’ın (74) cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Narmanlı Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze namazına ETSO Başkanı Lütfü Yücelik, Meclis Başkanı Saim Özakalın, ETSO Yönetim Kurulu üyeleri, basın mensupları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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