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Dolgu uygulamaları ile birçok problemden kurtulun

İHA

Dr. Sevgi Ekiyor dolgu uygulamaları ile bir çok problemden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Dolgu uygulamaları ile birçok problemden kurtulun

Dr. Sevgi Ekiyor dolgu uygulamaları ile bir çok problemden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.
Otuzlu yaşların ortalarından itibaren gözaltı, elmacık, nazolabial bölge, dudak kenarlarında cilt altı yağ dokusu ve kemik yapılarının yavaş yavaş erimeye başladığından ve alt yanak çene hizasında ve gıdıda yağ birikmeye ve yerçekimi de etkisiyle gevşeyen cildin sarkıklarının ortaya çıktığını anlatan Doktor Sevgi Ekiyor, “Her 510 yılda bir bu azalmalar hızlandığından daha ani kayıplar ve olumsuzluklarla yaş alma belirtileri ortaya hızlanarak çıkıyor. Sonuç olarak biz öyle hissetmiyor olsak bile, yüzümüze yorgun, cansız, düşük enerjili bir ifade yerleşiyor. Yüz yapısında zaman içinde ortaya çıkan çökme ve sarkmayı toparlamak için birçok yöntemi kombin ediyor ve özellikle yağ dokusu bölgelerine mutlaka dolgular uygulamak gerekiyor. Bu durumları ben heyelan etkisine benzetiyorum, eğer zeminde cildi gergin yüksek tutabilecek yeteri malzeme varsa bariyer kurarak cildinizi yüksek tutar ve daha genç dinamik görünüme kavuşursunuz” diye konuştu.
Dr. Sevgi Ekiyor, dolgu uygulamalarında hastalarımın en tedirgin olduğu durum uygulanan bölgede oluşabilecek asimetri ve fazlalık görüntüsü olduğunu ifade ederek, “Eğer hekiminiz cinsiyete uygun altın oran hesaplamasına , uygun dolgu malzemesi ve doğru tekniklerle o bölgeye uygulanabilirliğine çok hakimse bu sıkıntılarla karşılaşmanızda imkansızdır. Akıllı mineral dolguları özellikle kemikli bölgelere de, elmacık, çene, şakak gibi bölgelerde sık uygulayarak o bölgede doldurmak istediğimiz miktarları istediğimiz kadar hacim verip, lifting ve gerginlik yapacak şekilde ayarlayıp; hem o bölgenin hatlarını düzenleyerek işlem yapılmış belirginliği olmadan doğal görünümünüzü koruyarak sırf dolgularla bile yüzün orta yüz dediğimiz bölgesinin eski oranlarına kavuşturarak ve bunları yaparken de asimetrilerinizi gidererek yine özgün altın oranlamaları dikkate alarak yüzünüzde gençleşme efektini; cilt yenilemesine de katkıda bulunan bu dolgularla yakalayabiliyoruz.
Mineral dolgu özetle her iki sorun için ayrı ayrı uygulamalara ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Tek bir yöntemle hem yüz hatlarını toparlıyor hem cildi daha canlı görünüme kavuşturuyor. Uygulandıktan sonra yaklaşık iki üç ay içinde ortaya çıkan etkisiyse cilt kalitesini gözle görülür şekilde artırmak; germe ve kontur etkisi sağlamak; yüze daha taze, dinlenmiş bir ifade yerleşmesini sağlamaya yarıyor. Böylece, tek bir yöntemle danışanımızın farklı ihtiyaçlarına cevap verebiliyoruz. Radiesse FDA onaylı, mineral bazlı kürecikler içeren dokuyla çok uyumlu daha uzun kalarak emilen ve cildin rejenerasyonu için kendiliğinden tükettiği bir dolgu maddesi. HIV ve kanser hastalarında bile kullanılılırlığı güvenli olduğu tespit edilmiş içeriğe sahip. Cilt altına minimal invazif bir yöntemle verildikten Radiesse, vücudun kendi doğal metabolik süreçleriyle zaman içinde vücuttan komple 2,5 yıl gibi bir sürede atılıyor ancak iyileştirici etkisi bir buçuk yıl kadar devam ediyor. Dolayısıyla lifting ve şekil verme istediğimiz alanlar olan; elmacık, jawlineçene çalışmaları gibi, özellikle eller, boyun ,dekolte çizgilerinde de de dolum efekti ve kırışıklık açma etkisi çok memnun edicidir” dedi.
Bu uygulamalar sonrasında hastalarım gündelik yaşantılarına hemen devam edebildiğini söyleyen Doktor Sevgi Ekiyor, “Sadece aynı gün alkol tüketimini ve sıcak duş almalarını istemiyor, işlem bölgesine arada soğuk uygulama yapabiliyorlar. Takibinde 10 gün kadar hamam, sauna, solaryum , buhar odası gibi ortamlardan kaçınmalarını öneriyoruz. 3 ay içerisinde her geçen gün cildin yenilenme bulguları ; canlılık, gerginlik, kırışıklıklarda azalma, gözeneklerde sıkılaşma, nemlilik gibi daha belirginleşmeye başlıyor. Eğer hastalarımın ana ihtiyacı sadece cilt problemleriyse mesela leke,akne, akne izleri, gözenek, kuruluk gibi o bölgede hiçbir hacim kaybı ya da yaş almaktan veya kilo vermekten kaynaklı yağ dokusu kaybetmeye bağlı belirtileri kırışıklık sarkıklık gibi yoksa ilk tercih edilecek yöntemleri sayarsak bunlar ; mezoterapiler, gençlik aşıları, kökhücre fibroblast tedavisi ve grp dir. Mineral dolgular , dolgu gerektiren bölgenin ( gözaltı,dudak ve kaş ortası hariç tüm bölgelerde uygulanabilir) hacim kaybını giderirken cilt yenilemesini sağlayarak ve ortalama 22.5 yıl kalarak hastalarımın yüzünü gülümsetiyor” açıklamalarında bulundu.

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