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Olur İlçesi Yöneticilerinden Rektör Çomaklı’ya ziyaret

İHA

Olur İlçesi Yöneticilerinden Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Olur Kaymakamı İlker Eker ve Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, kurumlararası ilişkileri güçlendirmek ve çeşitli iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret ettiler.
Ziyarette, Erzurum’da var olan tarım ve hayvancılık potansiyelinin geliştirilebilirliği ve Atatürk Üniversitesi ile Olur Kaymakamlığı ve Olur Belediyesinin bu konuda ortaklaşa olarak neler yapabilecekleri konuşuldu.
Üniversitelerin, bulunduğu şehir için oldukça önemli olduğunu ve kalkınmanın temelini teşkil eden unsurların başında geldiğini aktaran Rektör Çomaklı, Erzurum’un her karışında sorumluluklarının olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda Kaymakam Eker ve Başkan Demircan’ın ziyaretini de önemsediğini belirten Çomaklı, şehirüniversite birlikteliğine katkı sağlayan bu ve benzeri ziyaretleri kendilerinin de sık sık gerçekleştirdiğini hatırlattı.
Kalkınmayı başlatan ve hızlandıran birçok faktörün sayılabileceğini ama bunların içinde en önde gelenin eğitim olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Ülke olarak büyümenin ve ilerlemenin temelini eğitim kurumlarında yetişen öğrenciler oluşturuyor. Şehirler ve bölgeler kalkınmadan bir ülke kalkınmış sayılmaz. İşte bu noktada şehir üniversitesinin önemi ve kalkınmaya etkisi ortaya çıkar. Bir şehri kalkındıran en önemli etken iyi işleyen bir üniversitedir. Bizler de bu bilinç ve sorumlulukla hareket ederek şehrimizin gelişmesine yönelik neler yapabiliriz sorusuna sürekli cevaplar arıyor, tespit ettiğimiz eksikliklere yönelik projeler üretiyor, işleyen sistemin gelişmesi için de yenilikçi çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Atatürk Üniversitesi gibi ülke eğitimine ve toplumun gelişmesine büyük katkı sağlamış ve sağlamaya da devam eden bir kurumun bulunduğu şehirde görev yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Kaymakam Eker ve Başkan Demircan, Atatürk Üniversitesinin Olur ilçesine tarım ve hayvancılık konusundaki yardımlarından dolayı Rektör Çomaklı’ya teşekkür ettiler.
Atatürk Üniversitesi akademisyenlerinin hayvan hastalıklarıyla ilgili bir program gerçekleştirerek çiftçinin bilgilendirildiğini söyleyen konuklar, ilçeye ayrıca Mobil Hayvan Hastanesinin de gelmesinin memnuniyet verici olduğunu söylediler. Rektör Çomaklı’dan kooperatifçilik ile budama konusunda eğitim verilmesi ve çalışma yapılması ricasında bulunan konuklar, Olur ilçesi kaplıca sularının analizinin yapılması hususunda da destek istediler.

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