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Protez göz sonrası bakıma dikkat

İHA

Protez göz sonrası bakıma dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Barış Yeniad, protez göz sonrası bakımın son derece önemli olduğuna dikkat çekti.
Protez gözün günümüzde görme yetisini kaybetmiş tüm gözlerde kozmetik amaçlı olarak uygulanan en etkili yöntemlerden birisi olduğunu belirten Doç.Dr.Barış Yeniad, ”Protez takan kişiler aynı sağlam göz gibi bunun bakımına önem göstermelidir. Protez göz takan kişiler protezlerini her gün takıp çıkarmasa da bakımını her gün yapmalıdırlar. Canlı bir göz olmadığı için protez göz üzerinde yeterli düzeyde gözyaşı bulunmamaktadır, bu sebeple protezin yüzeyi kurur ve kişi gözünü açıp kapadığında batma hissi duyar. Bunun önlenmesi için düzenli olarak farklı özelliklerde gözyaşı damla ve merhemleri kullanmalıdır. Düzenli kullanılan damlalarla protez göz yüzeyi nemli tutulur ve göz kapağının açılıp kapanması daha rahat olur” dedi.
Doç.Dr.Barış Yeniad, protez gözün canlı göze göre daha kolay mikrop kapabildiğini anlatarak, “Bu nedenle protez takılan tarafta çapaklanma olması, sabah kalkıldığında göz kapaklarının yapışması infeksiyon varlığına işaret eder. Bu durumda antibiyotikli damlalar kullanılmalıdır. Çapaklanmanın azalması ile birlikte antibiyotik bırakılır ve gözyaşı damlalarına devam edilir” diye konuştu.
Protez göz ömür boyu kullanılabilmesine rağmen, 6 ayda bir protez merkezi ve göz doktoru tarafından kontrolünün yapılması gerektiğini dile getiren Doç.Dr.Barış Yeniad, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu sayede yuvada olan değişiklikler, farklı nedenlerle ile oluşabilen erimeler ortaya çıkarılır. Protezde uygunsuzluk olduğu düşünülür ise protez değişimine gidilir. Zaman içinde protezin parlaklığının kaybolması, üzerinde birikintiler nedeni ile protez bakımı protez merkezi tarafından yapılmalıdır. Protez yuvasında oluşan değişiklikler nedeni ile protezin yeni bir protez ile değişitirilme süresi 45 yıldır. Eğer yuvada herhangi bir önemli değişiklik yoksa, kişi protez uygunluğundan memnunsa aynı protez yıllarca kullanılabilir.
Protez göz gözünü kaybetmiş kişilerde özgüvenin kazanılmasında en etkili yöntemdir. Protez göz takılan kişiler sadece ameliyat ve protez yapım süresinde değil tüm hayatı boyunca protezin bakımına önem göstermelidir. Bu şekilde diğer gözünden ayırt edilemeyecek kadar güzel protez gözler ile hayata bağlanmak çok daha kolay olmaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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