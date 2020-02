İspir’de kurtuluş bayramı coşkuyla kutlandı Belediye Başkanı Ahmet Coşkun: “İspir’in Kurtuluşu’nun 102. yılı bölgesel kalkınmanın başlangıcıdır” “102. yıl yeni bir seferberlik halidir”

İspir’de Kurtuluş Bayramı yeni panayır alanında düzenlenen törenlerle kutlandı

Kurtuluş Bayramı’nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı’na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk Koyma töreninin ardından protokol, öğrenciler ve halk, mehteran ve atlı cirit eşliğinde kortej ile yeni panayır alanına yürüdü.

Törene Pazaryolu Kaymakamı ve İspir Kaymakam Vekili Selçuk Köksal, İspir Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Saffet Eltaş, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Pazaryolu Belediye Başkanı İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İspir Cumhuriyet Başsavcısı Burak Aktan, İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mutlu Kundakçı, MHP İspir İlçe Başkanı Sinan Aydemir, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya, kurum amirleri, İspir ve Pazaryolu Vakfı (İSPAV) Başkanı ve Türk Dil Kurumu Uzmanı Yaşar Yılmaz, İspir ve Pazaryolu Derneği Başkanı Ertuğrul Çetinkaya ve dernek üyeleri, İspirli iş adamları, memurlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Panayır alanındaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya tarafından okunan Kur’anı Kerim ve yapılan protokol konuşmalarıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasına bir şiiriyle giriş yapan Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, 102 yıl önce Müftü Mustafa Başkapan önderliğinde vatansever tüm İspirlilerin onurlu bir mücadele vererek kutlu bir vatan bıraktıklarını söyledi.

“102 yıl önce ruh halimiz neyse bugün de aynı olmak durumunda”

Başkan Coşkun konuşmasını şöyle sürdürdü: “O yıllarda Ermeni ve Rus işgaline karşı, bu toprakları bırakmamak adına bir mücadele verdi Müftü Başkapan ve yol arkadaşları. Hepsini şükranla, minnetle, duayla yad ediyoruz. Ama emin olun ki bugün içinde bulunduğumuz bu süreç o günlerden çok farklı değil. Adeta bir seferberlik halidir ileriye dönük. Diğer taraftan devletimiz ciddi bir mücadelenin içerisinde. Büyük Türk medeniyetinin öncüsü olan Türkiye Cumhuriyeti ve Hükümeti sınır ötesinde istiklalimizin geleceğe dönük tüm sancı ve sıkıntıları ortadan kaldırmak ve bertaraf etmek adına vermiş olduğu bir mücadele var. Bu noktada 102 yıl önceki ruh halimiz neyse bugün de aynı olmak durumunda. Kalkınmaya dönük bir seferberlik hali taşımak durumundayız.”

“Dallıkavak ve kırık tünellerinin bir an önce hizmete girmesini istiyoruz”

Tarihi İpek Yolu’nun kısa yoldan dünyaya açılması adına Dallıkavak ve Kırık Tünellerinin Ovit Tüneli ile birlikte bir an önce hizmete girmesi gerektiğini dile getiren Coşkun şu ifadeleri kaydetti: “Yanı başımızda, özellikle altını çizmek istiyorum; İpek Yolu güzergahının ortalama bin beş yüz kilometreden iki yüz kilometreye dönüştüğü Cumhuriyet tarihinin ve Cumhuriyet Hükümetlerinin Doğu Anadolu adına yapmış olduğu en büyük yatırım: Dallıkavak, Kırık ve Ovit tünelleri ve akabindeki İyidere ağzında kurulacak olan, Hükümetimizin kuracağı serbest bölge, uluslararası liman. Bu topyekun Asya’nın memleketimiz üzerinden dünyaya açılması anlamına gelir.

Dikkat çekmek istiyoruz; Bir an önce Kırık Tüneli’nin faaliyete geçmesi bizim en büyük arzumuzdur. Hükümetimizin, başta Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki hassasiyetini takdirle karşılıyoruz ama bunun bir an önce netice vermesini de tüm İspir halkı olarak canı gönülden istiyoruz.”

Coşkun konuşmasını şöyle tamamladı: “Memleketimizin yücelmesi ve yükselmesi davasında gönlünü kutlu sevdalara mekan kabul eden, uzaktan ve yakından gelen tüm canlara, Kurtuluş’umuzun önderi Müftü Başkapan atamıza ve yol arkadaşlarına minnet ve şükran duygularımı bir kez daha arz ediyorum ve diyorum ki; Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olsun Türk milleti!”

Protokol konuşmalarının ardından sahne alan Bozan Mahallesi Atlı Gösterileri vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı. Öğrenciler tarafından halk oyunları ve oratoryo gösterileri sergilendi, şiirler okundu. Okullar arası düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Erzurum Atlı Cirit Ekibi’nin gösterilerini vatandaşlar büyük bir ilgi ve heyecanla izledi. Belediye Başkanı Ahmet Coşkun da at bindi cirit oynadı.

Akşam da Kurtuluş mücadelesinin kahramanları ve tüm şehitlerimizin ruhlarına ithafen tarihi Tuğrulşah Camii’nde mevlit okundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.