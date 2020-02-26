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AK Parti Horasan İlçe Başkanı Karataş'tan kongreye davet

İHA

AK Parti Horasan İlçe Kongresi 29 Şubat Cumartesi günü Horasan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek. İlçe Başkanı Recep Karataş, demokrasi şölenine tüm Horasanlı hemşehrilerini davet ettiklerini ifade etti.

AK Parti Horasan İlçe Başkanı Karataş'tan kongreye davet

AK Parti Horasan İlçe Kongresi 29 Şubat Cumartesi günü Horasan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek. İlçe Başkanı Recep Karataş, demokrasi şölenine tüm Horasanlı hemşehrilerini davet ettiklerini ifade etti.
AK Parti Horasan İlçe Başkanı Recep Karataş, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.
Başkan Recep Karataş açıklamasında, "AK Parti siyasi hayatına başladığı 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren aziz milletimize vaat ettiği demokratikleşme, refah, kalkınma, lider ülke olma, büyük medeniyetimizi geleceğe taşıma yolunda başarı hikayesini bir destanı olarak hizmet yürüyüşüne devam ediyor. AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bu büyük davaya inanmış kadrolarıyla birlikte yüzyılımızın ilk 15 yılında kimsenin hayal bile edemediği atılımlar gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.
AK Parti teşkilatlarında kongreler sürecinin devam ettiğini hatırlatan Başkan Karataş, şunları kaydetti: "Kongreler yenilenmektir, tazelenmektir, gücümüze güç katmaktır. AK Parti kongreleri her zaman; çok güçlü ve geniş katılımlı olmuştur. Partimize halkımızın teveccühü ve güveni artarak devam etmektedir. 29 Şubat cumartesi günü saat 10:00’da Horasan İlçe Kongremizi inşallah gerçekleştireceğiz. Bu heyecana, bu coşkuya, bu büyük demokrasi şölenimize tüm Horasanlı hemşehrilerimizi davet ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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