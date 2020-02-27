Aydemir: ‘Meselemiz insanlık vicdanını uyandırmaktır’ Aydemir: ‘Hocalı katliamı insanlık tarihinin kara sayfası’ TBMM’de Hocalı Gündemi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘İnsanlık tarihinin başını öne eğeceği asırlar vardır. İnsanlık vicdanının utanca bürüneceği zamanlar vardır. İnsanlık haysiyetinin kendini sorgulayacağı tarihler vardır: Hocalı Katliamı işte böyle bir demdir. 26 Şubat 1992 küresel tarihte bir kara sayfadır.’ dedi.

TBMM AZERBAYCAN DOSTLUK GRUBU HOCALI KATLİAMINI TELİN ETTİ

TBMM Azerbaycan Dostluk Grubu Hocalı Katliamını telin etti. TBMM’de Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayırım başkanlığında, AK Parti Erzurum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Türkiye Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Aydemir ve Azerbaycan Dostluk Grubu üyeleri TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyerek, Hocalı katliamına tepki verdiler.

‘HOCALI ŞEHİTLERİNİ RAHMETLE ANIYORUZ’

Basın toplantısında söz alan Milletvekili Aydemir, 26 şubat 1992’nin küresel tarihte bir kara sayfa olduğuna vurgu yaparak, ‘Bu sayfa üstünde gözyaşı vardır, mazlumların ahı vardır, mağdurların çığlığı vardır, şehitlerin aziz kanları vardır. Hankendi’nin acısı, Karabağ’ın yası, Azerbaycan Türkünün matemi vardır. İnsanlığın utancı vardır. Dünya tarihinde 26 şubat1992’de yeni bir kara sayfa açanları lanetliyor, Hocalı şühedasını rahmetle anıyoruz. ‘ dedi.

‘HOCALI KATLİAMI İNSANLIĞIN UTANCIDIR’

Milletvekili Aydemir, ‘İnsanlık tarihinin başını öne eğeceği asırlar vardır. İnsanlık vicdanının utanca bürüneceği zamanlar vardır. İnsanlık haysiyetinin kendini sorgulayacağı tarihler vardır. Hocalı Katliamı, 613 şehidin mübarek kanları önünde, Muazzez Azerbaycan toprağı Karabağ önünde Tarih için işte böyle bir demdir. 26 Şubat 1992 küresel tarihte bir kara sayfadır. Bu sayfa üstünde gözyaşı vardır, mazlumların ahı vardır, mağdurların çığlığı vardır, şehitlerin aziz kanları vardır. Hankendi’nin acısı, Karabağ’ın yası, Azerbaycan Türkünün matemi vardır. İnsanlığın utancı vardır. Dünya tarihinde 26 şubat1992’de yeni bir kara sayfa açanları lanetliyor, Hocalı şühedasını rahmetle anıyoruz.’ kaydını düştü.

AYDEMİR DEĞERLENDİRME YAPTI

Basın toplantısı sonrasında bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir, ‘28 yıl önce. 26 şubat 1992’de bir katliam yaşandı Hocalı’da.. Erzurum Yanıkdere, Erzurum Alaca’ya eş bir katliam. Yanıkdere’de yaşlıları camilere doldurup yakan, Alaca’da hamile anaları öldürüp zevk alan caniler, Hocalı’da 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 mazlumu katlettiler. Katliamcılar arkalarında 487 yaralı bırakıp bin 275 kişiyi rehin aldılar.. Ve hala kendilerinden haber alınamayan yüzlerce kayıpla tarihe kanlı bir sayfa eklediler. Yıkılmış evler, dağılmış haneler ve viraneler vardı zulüm manzarasında. Arka planında kan ve zulüm işlenmişti bu tablonun. ‘ dedi.

613 ŞEHİT, 613 MAZLUM

Hocalı Katliamının insanlık için bir utanç sayfası olduğuna vurgu yapan Milletvekili Aydemir, 26 şubat 1992’de işlenen Hocalı katilamını hatırlatarak, ‘Zulmü, sivillere karşı işlenmiş bu zulmü senaryolaştıranların kalemlerinden kan dökülmüştü o gün. Zulmü, mazlumlara, yaşlılara, çocuklara ölümü işkenceyi reva görerek bunu insanlık albümüne bir utanç resmi olarak ekleyenlerin tuvallerinden, fırçalarından kan akıyordu o gün. Onlar, zalimler ve destekçilerinin elleri kanlı, vicdanları kanlı, dimağları kanlıydı.. Ve insanlık yeni bir utanç dönemine girmişti Hocalı’da. 613 şehit. 613 mazlum. ‘ ifadesini kullandı.

‘TEK MİLLET, TEK GÖZYAŞI

Değerlendirmesinde Şair Talip Alyüz’ün Katliamın acısını kaydeden; ‘O gece daha karanlıktı dört yanı/ Ondandır belki kapısındaydı dost olmayanı/Ve ığıl ığıl akıyorken kanı/ Allahu Ekber, diyordu son sözünde Hocalı.’dizelerine atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, Hocalı katliamı karşısında Türk Dünyasının ortak bir acı yaşadığını belirterek, ‘Ve tarih not düşüyordu sayfalarına:‘Tek Millet, Tek gözyaşı’ ‘ dedi.

TEK MİLLET, İKİ DEVLET

Milletvekili Aydemir değerlendirmesinde, ‘O gün yalnız Azerbaycan değildi ağlayan..Türk Dünyası yastaydı.Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan. Kırım, Doğu Türkistan..Tek Milletin Tek gözyaşı vardı.. ‘Bir ananın iki oğlu/Bir amalın iki kolu/O da ulu, bu da ulu/Azerbaycan Türkiye .Dinimiz bir, dilimiz bir/Ayımız bir, ilimiz bir/Eşqimiz bir, yolumuz bir/ Azerbaycan Türkiye .

Bir milletik, iki devlet/ayni arzu, ayni niyyt/Her ikisi cumhuriyyet/AzerbaycanTürkiye . Birdir bizim her halimiz/Sevincimiz melalimiz/Bayraklarda hilalimiz/Azerbaycan Türkiye . ‘

diyordu Vahapzade.. Hakikat buydu:Dinimiz bir, dilimiz bir/ Ayımız bir, ilimiz birdir çünkü. Acımız da, yasımızda. Nefretimiz de, öfkemiz de.’ ifadesine yer verdi.

DÜNYA LİDERİ ERDOĞAN’IN İNSANLIĞA ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın insanlık vicdanına yaptığı çağrıyı yineleyen Milletvekili Aydemir, ‘Dünya Lideri, Türk ve İslam Dünyasının ufuk şahsiyeti Sayın Cumhurbaşkanımızın,

‘Hocalı katliamı, tüm insanlığın dersler çıkartması, yaşanan trajediye ilişkin bir vicdan muhasebesi yapması gereken önemli bir olaydır. Vicdanlarımızda en ağır cezaya mahkum ettiğimiz bu katliama, uluslararası toplumun da gereken duyarlılığı göstermesini bekliyoruz" mesajını yeniden gündeme taşıyoruz. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ hakikatini haykırarak insanlık vicdanını uyandıran Sayın Cumhurbaşkanımızın insanlığa yaptığı vicdan muhasebesi’ çağrısını en yüksek perdeden yeniden seslendiriyoruz. Hakka tapan milletin evlatları olarak, hakkın tecellisini, insanlık katillerinden hesap sorulmasını, işgal edilmiş kardeş Azerbaycan topraklarının asli sahiplerine verilmesini bekliyoruz.

Ve tabi, ve elbette uyuyan insanlık vicdanının uyanmasını. ‘ dedi.

‘ACIMIZ BÜYÜKTÜR’

‘Meselemiz insanlık vicdanını uyandırmaktır’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Biz acılar önünde eğilen, zalimler karşısında eteklenen, zulme sesiz kalan bir millet değiliz. Hele pusan, korkan bir millet asla.

Tarihin kahramanlık bölümlerine önsöz yazmış aziz milletin evlatlarının acısı elbette büyüktür..

Ne ki..Bütün tarihinde Adalet, hak, vicdan ve insanlık öncüsü olmuş yüce milletimiz; kararmış insanlık vicdanını temsil edenleri insan olmaya davet etmektedir. Meselemiz budur..

Meselemiz çürümeye yüz tutmuş insanlık vicdanının uyanması, uyandırılmasıdır.. Yoksa merhamet dilenmek ve baş eğmek değildir asla..‘Zulmü alkışlamayan, zalimi asla sevmeyen ecdadın torunları olarak insanlıktan adalet istiyoruz yalnızca.. Ve elbette, ve mutlaka Hocalı katliamı karşısında üç maymunu oynayanlara acıyarak, tiksinerek. ‘vurgusunda bulundu.

ZALİMLERE LANET

Milletvekili Aydemir değerlendirmesinin son bölümünde, ‘Ve son söz diyoruz ki:‘İşgalcilere, zalimlere ebedi lanet. Alaca’dan Hocalı’ya şehitlerimize rahmet. İşgal edilmiş Karabağ için hürriyet hürriyet. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.