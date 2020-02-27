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Soğuk algınlığında ilk yapılması gerekenlere dikkat

İHA

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, soğuk algınlığında yapılması gerekenlere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Soğuk algınlığında ilk yapılması gerekenlere dikkat

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, soğuk algınlığında yapılması gerekenlere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hisar Hospital Intercontinantal Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Havaların soğumasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu sıklığı arttı, bunun sebebi sık bulaşan viral üst solum yolu hastalıkları kolay bulaşıyor ve yayılıyor. Kış mevsiminde daha fazla görülüyor. Çünkü ısı değişiklikleri bu mevsimde daha fazla, insanlar kapalı alanlarda daha fazla vakit geçiriyor, ve böylece Toplu alanlarda kişilere çok çabuk bulaşıyor, okullar, metrolar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları ve çalışma ortamlarında kişiden kişiye geçerek hızla yayılabiliyor. Öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, hapşırık, halsizlik, yorgunluk, eklem ağrısı, terleme, ağız kuruluğu, geniz akıntısı, yutma zorluğu, göz yaşarması ve sulanması gibi bir çok semptomla kendini gösterir” dedi.
Hastalığın genellikle çocuklar okuldan alarak eve yani aileye getirdiğini ve öyle bulaştığını ifade eden Dr. Yıldırım, “Sonrasında anne veya baba bu hastalığı iş yerine götürerek çalışma arkadaşlarına bulaştırır, kardeşler başka okullara götürerek sınıf arkadaşlarına bulaştırır veya toplu taşıma araçları, AVM gibi yerlerde kazanılan üç solunum yolu enfeksiyonları aile fertlerine bulaştırılarak hızla yayılır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarından en fazla çocuklar etkilenir sonrasında yaşlılar etkiler. Üst solunum yolu enfeksiyonunda İlk yapılması gereken müdahale burun tıkanıklığını açmaktır. Burun tıkanıklığı açılmadığı zaman ağızdan nefes almaya bağlı boğaz ağrısı, ağız kuruluğu ve boğaz enfeksiyonları sıklığı artar, yine burun tıkanıklığına bağlı kulaklarda dolgunluk basınç artışı ve tıkanma ortaya çıkarak kulak enfeksiyonları sıklığı özellikle çocuklarda daha fazla miktarda karşımıza çıkar. Yine burun tıkanıklığı sonucu burundan geriye akan akıntılar, öksürük yaparak hastalığın yayılmasına neden olur. Burun tıkanıklığı boğaz ağrısı göz yaşarması, yüksek ateş yaygın kas eklem ağrısı yaparsa grip olarak adlandırılırken, burun tıkanıklığı boğaz ağrısı geniz akıntısı hafif öksürük yaparsa soğuk algınlığı olarak adlandırılır” diye konuştu.
Erişkinlerde ve çocuklarda korunmak için genel hijyen kurallarına uyumanın, hasta kişilerden uzak durmanın, öksürük ve hapşırık esnasında ağız ve burnun kapatılmasının genel önlemler olduğunu kaydeden Dr. Yıldırım, “Herkes uymalıdır. Bol sıvı almak virüslerin atılımını kolaylaştıracağı için tavsiye edilir. Ada çayı, ıhlamur, bal gibi doğal maddeler iyileşmeyi hızlandırır. Antioksidan içeren doğal gıdalar tüketmek paça çorbası, tavuk suyu, ve vitamin deposu olan narenciye gibi besinler tüketerek beslenmek iyileşmeyi hızlandırır. Özellikle burun tıkanıklığı fazla olan çocuk ve erişkinler hafif bir enfeksiyon ile daha fazla hasta olur. Burun alerjisi, çocuklarda geniz eti, erişkinlerde de burun eti ve burun içerisindeki eğrilikler Üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha geç düzelmesine ve daha uzun sürmesine neden olur. Bu kişilerde Üst solunum yolu enfeksiyonları hemen ya akciğere iner veya kulaklara vurur veya sinüzite döner” ifadelerini kullandı.
Dr. Yıldırım, kış mevsiminde korunmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
“Hasta kişilerin hastalığını başkasına bulaştırmaması için gayret göstermesi gerekiyor. Kış mevsimine özgü vitamin deposu olarak bilinen Narenciye ve doğal bağışıklık güçlendiren gıdaların tüketilmesi gerekli, eğer hastalığı kapmış isek İlk müdahale burnu açık tutmaya çalışmamız lazım. Sürekli hasta oluyorsanız bir kulak burun boğaz uzmanına muayene olmanız gerekiyor. Kış mevsimine uygun giyinmek beslenmek ve uyumak gerekli.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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