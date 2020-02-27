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Cilt lekelerinden kurtulmanın yolları

İHA

Medikal Estetik Hekimi Dr. Metehan Özgür, cilt lekelerinden kurtulmanın yolları ile ilgili bilgiler verdi.

Cilt lekelerinden kurtulmanın yolları

Medikal Estetik Hekimi Dr. Metehan Özgür, cilt lekelerinden kurtulmanın yolları ile ilgili bilgiler verdi.
Cilt lekelerinin, cildin bazı alanlarında normalden daha fazla melanin üretilmesi sonucu oluştuğunu belirten Dr. Metehan Özgür, “Melanin gözlere, cilde ve saça renk veren pigmenttir. Ciltteki koyu alanlar sağlık açısından çoğu zaman bir risk oluşturmasa da kozmetik nedenlerden dolayı can sıkan bir duruma dönüşebiliyor. Birçok sebebi olmakla beraber en sık iki sebep güneş ışınları ve yaşlanmalarıdır. Lekelerin renkleri açık kahverengiden çok koyu kahverengi hatta siyaha kadar değişebilir. Bu renk tonları, kişinin cilt tonuna bağlıdır ve ağrısızdırlar. Cilt lekeleri aynı zamanda değişik boyutlarda olabilirler ve vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabilirler ama çoğu zaman da bu bölgeler güneşe maruz kalan alanlardır” dedi.
Cilt lekelerinin en sık bulunduğu alanların elin arkası, yüz, sırt ve omuzlar olduğunu ifade eden Dr. Özgür, “Daha koyu tene sahip bireylerde leke de daha koyudur. Normal zamana bırakıldığında oluşan en küçük lekenin kendiliğinden geçme süresi yaklaşık 12 aydır ve çok yavaş solar. Ancak kendiliğinden geçmeyen lekeler kişiler için oldukça can sıkıcı olurlar. Ancak bu lekelerden kurtulmanın yolları da var” diye konuştu.
Dr. Metehan Özgür, lekelerden kurtulmak için uygulanabilecek tedavi seçenekleri şöyle aktardı:
“Thulium Lazer tedavileri: Güneş lekelerinin, çillerin, doğum lekelerinin ve ciltteki izlerin Thulium Leke Lazeri tedavisi mümkündür. Thulium Lazer ile yapılan işlemde diğer lazer sistemleri ile yapılan uygulamalardan farklı olarak ciltteki lekeler parçalanmaktansa, ciltte oluşturulan kontrollü ufak zedelenmeler ile kişinin vücudundaki 'makrofaj' denilen iyileştirici hücreler sorunlu bölgeye çekilir. Böylece cildin kendi kendini yenilemesi sağlanır.
Mezoterapi: Mezoterapi, kabaca doğal bitki özleri, homeopatik ajanlar, ilaçlar, vitaminleri diğer biyoaktif maddeler içeren karışımları çok sayıda iğne deliğinden özel bir teknikle değişik konsantrasyonlarda cilt ve cilt altına zerk etmedir. Leke tedavilerinde mezoterapinin büyük faydasını görmekteyiz.
Kriyoterapi: Kriyoterapi ciltte yama şeklindeki koyu, lekeli bölgelere sıvı nitrojen uygulayıp dondurarak kontrollü bir hasarlama yöntemidir.
Evde uygulanabilecek yöntemler: Medikal estetik tedavilerin dışında evde de uygulanabilecek yöntemler mevcuttur.
Cilt kremleri: Amaca uygun cilt kremleri çok güçlü olarak etki etmeseler de renk açma açısından faydasız değillerdir. Retinol veya alfa hidroksi asit içeren kremler cildin soyulmasını ve alttan yeni cilt hücrelerinin çoğalma hızını artırabilirler. Krem seçiminde her zaman doktorunuzun tavsiye ettiği medikal kremleri tercih edin.
Doğal Çözümler: Çalışmalar göstermiştir ki niacinamide (Vitamin B3'ün bir türü), soya, meyankökü özütü ve dut leke için etkilidir. Araştırmalar kısıtlı olmasına rağmen doğal yöntemlerin hiperpigmentasyonda etkili olduğuna dair aydınlatıcı görüşler vardır.
Kozmetik ürünler: Lekeyi gidermese de kozmetik ürünlerin geçici olarak lekelerin üstünü kapatmak amacıyla kullanılması çok yaygındır ama tabi ki kalıcı bir yöntem değildir.
Evde bunları kesinlikle yapmayın: İnternette ne yazık ki çok yanlış bilinen, zararlı olan ya da hiçbir etkisi olmayan şeyler yazılıyor. Limon ve elma sirkesi ile cildi ovalamak hiçbir etki etmemesine rağmen aksine tahriş eder ve de lekeleri çok daha kötü hale getirir. İçinde civa ihtiva ede bazı renk açıcı ürünler ve doktor tavsiyesi olmadan kullanılan steroidli kremler cilde zarar vererek kabarcıklar, isilikler, akneler ve kızarıklıklara neden olabilirler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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