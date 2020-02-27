Alp’in şampiyonu çiçeklerle karşılandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Alp’in şampiyonu çiçeklerle karşılandı

İHA

Alp’in şampiyonu çiçeklerle karşılandı

Uluslararası FIS Çocuk Kupası Alp Disiplininde ülkemize bir altın bir de bronz madalya kazandıran Ceren Reyhan Yıldırım, milli takımdan arkadaşları ile birlikte Erzurum Havalimanında çiçeklerle karşılandı.
Erzurum Gençlik Spor Kulübü ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, Uluslararası Çocuk Kupası Alp Disiplinin de bir altın madalya bir de bronz madalya kazandı.
Milli takımdan arkadaşları Murat Dilik ve Mahmut Kazanç ile birlikte Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna ve Sırbistan’da yapılan Uluslararası FIS Çocuk Kupası yarışlarında ülkemizi temsil eden Antrenörler Serhat Aktaş ve Demet Karslı’nın öğrencisi Ceren Reyhan Yıldırım, Erzurum’da çiçeklerle karşılandı. Erzurum Gençlik Spor ve TOHM sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, havalimanında gurur dolu anlar yaşadı.
TOHM Alp Disiplini Kayak Antrenörü Serhat Akdaş ile birlikte Erzurum Havalimanına iniş yapan Ceren Reyhan Yıldırım çiçeklerle karşılandı. Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı Bülent Tilkidöğen, TOHM Müdürü Murat Tanas, Erzurum GSİM Kayak Antrenörleri Koordinatörü Ömer Karslı ile Milli Sporcunun babası Macit Yıldırım ve annesi İldem Yıldırım tarafından karşılanan Ceren Reyhan Yıldırım, büyük bir sevinç yaşarken, daha büyük başarılar için şimdiden söz verdi.
Antrenörler Serhat Aktaş ve Demet Karslı’nın öğrencisi olan milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna ve Sırbistan’da 15 ülkeden 90 sporcunun katıldığı FIS Çocuk Kupası’nda 1. ve 3. Lük derecelerini alarak Ülkemizi en iyi şekilde temsil etme başarısı gösterdi.
Milli kayakçı, Saraybosna’da üçüncülük kürsüsüne çıkarken, Sırbistan’da şampiyonluk kürsüsüne çıkan sporcu oldu.
Milli takım ve TOHM Kayak Antrenörü Serhat Aktaş ile Demet Karslı’nın öğrencisi Ceren Reyhan Yıldırım’ı çiçeklerler karşılayan Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı Bülent Tilkidöğen ile TOHM Müdürü Murat Tanas, şampiyon kayakçıyı bağrına bastı.
Tilkidöğen ve Tanas, “Ceren gösterdiği üstün performansı ile bizleri hem gururlandırdı, hem de sevindirdi. İnşallah bundan sonra daha büyük başarıları ve madalyaları ülkemize kazandırır” dedi.
Ceren Reyhan Yıldırım’ın FIS Kupası’nda elde ettiği başarı Erzurum TOHM’da da büyük sevinç yaşattı. GSİM Kayak Antrenörleri Koordinatörü Ömer Karslı, “ Ceren Reyhan Yıldırım’ın elde ettiği bu başarıdan ötürü kendisini, Erzurum Gençlik Spor Kulübünü ve TOHM Alp disiplini antrenörlerimizi tebrik eder, Başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.
Milli sporcunun babası Macit Yıldırım da, Ceren’in Türk sporuna hizmet etmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirterek, kızları ile gurur duyduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Kan ve Gözyaşı Coğrafyasının Umudu, Ümmetin Son Kalesi Türkiye” sempozyumu yapıldı
YEREL HABERLER “Kan ve Gözyaşı Coğrafyasının Umudu, Ümmetin Son ...
Minik eller duaya açıldı
YEREL HABERLER Minik eller duaya açıldı
Başkan Orhan’dan Regaip kutlaması “Savaşsız bir dünya için mağfiret dileyelim”
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan Regaip kutlaması “Savaşsız bir dünya ...
Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkan’ından İHA’ya ziyaret
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkan’ından İHA’ya ...
Sabırla ilmik ilmik hayata tutunuyorlar Bir kişi 6 metrekarelik halıyı en az 6 ayda dokuyabiliyor
YEREL HABERLER Sabırla ilmik ilmik hayata tutunuyorlar Bir kişi 6 ...
Çakır’dan Regaib Kandili mesajı
YEREL HABERLER Çakır’dan Regaib Kandili mesajı
Forum Erzurum’da alışveriş kazandırıyor
YEREL HABERLER Forum Erzurum’da alışveriş kazandırıyor
Cilt lekelerinden kurtulmanın yolları
YEREL HABERLER Cilt lekelerinden kurtulmanın yolları
Soğuk algınlığında ilk yapılması gerekenlere dikkat
YEREL HABERLER Soğuk algınlığında ilk yapılması gerekenlere dikkat
Aydemir: ‘İmanımız, zulmü alkışlamaya manidir’ Aydemir: ‘Üç ayların verdiği mesajı doğru okumalıyız’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘İmanımız, zulmü alkışlamaya ...
Göz altı yağ torbalarına agnes tedavisi
YEREL HABERLER Göz altı yağ torbalarına agnes tedavisi
Başkan Sunar’dan Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sunar’dan Regaip Kandili mesajı
Burun kemiği problemine ameliyatsız burun dolgusu
YEREL HABERLER Burun kemiği problemine ameliyatsız burun dolgusu
Somon DNA ile vücudunuzu gençleştirin
YEREL HABERLER Somon DNA ile vücudunuzu gençleştirin
ETÜ’de eğitimde motivasyonu etkileyen unsurlar konferansı
YEREL HABERLER ETÜ’de eğitimde motivasyonu etkileyen unsurlar ...
(Görüntülü) YÜTAM'da temiz odaya özel kıyafetle ve 3 kapıdan giriliyor 
YEREL HABERLER (Görüntülü) YÜTAM'da temiz odaya özel kıyafetle ve 3 ...
Aydemir: ‘Meselemiz insanlık vicdanını uyandırmaktır’ Aydemir: ‘Hocalı katliamı insanlık tarihinin kara sayfası’ TBMM’de Hocalı Gündemi
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Meselemiz insanlık vicdanını ...
YÜTAM'da temiz odaya özel kıyafet ile 3 kapıdan giriliyor
YEREL HABERLER YÜTAM'da temiz odaya özel kıyafet ile 3 kapıdan ...
Atatürk Üniversitesi Hocalı Şehitlerini unutmadı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Hocalı Şehitlerini unutmadı
(Görüntülü) Vali Okay Memiş: İran'dan gelecek Türk vatandaşları şehir hastanesinde tutulacak
YEREL HABERLER (Görüntülü) Vali Okay Memiş: İran'dan gelecek Türk ...
ETSO’ya Vergi Haftası ziyareti
YEREL HABERLER ETSO’ya Vergi Haftası ziyareti
İran'dan Erzurum'a gelecek Türk vatandaşları şehir hastanesinde gözlemlenecek
YEREL HABERLER İran'dan Erzurum'a gelecek Türk vatandaşları şehir ...
Jandarma trafik ekipleri drone ile uygulama yaptı Özel eğitilmiş jandarma köpeği Rimel araçları didik didik aradı
YEREL HABERLER Jandarma trafik ekipleri drone ile uygulama ...
Erzurum’da yapımı tamamlanan şehir hastanesi, 500 kişilik karantina hastanesine dönüştürüldü Erzurum Valisi Okay Memiş: “İran’da bu virüsün gözükmesinden sonra bizim biraz daha tedbirli olmamızı daha duyarlı olmamızı gerektirir bir durumla karşı karşıya kaldık”
YEREL HABERLER Erzurum’da yapımı tamamlanan şehir hastanesi, 500 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X