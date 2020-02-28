Kışın keyfini 4x4 araçlarla safari yaparak çıkartıyorlar 20 Off-Road aracıyla kar safarisi yapıp, yaban hayvanlarına yem bıraktılar

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera OffRoad Spor Kulübü ve Erzurum OffRoad kulüp üyeleri, soğuk kış günlerinin keyfini dev araçlarla kar safarisi yaparak çıkarıyor. Safarinin ardından ise ağır kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera OffRoad Spor Kulübü ve Erzurum OffRoad kulüp üyeleri, yaklaşık 30 dakika süren zorlu yolculuğun ardından ulaştıkları kent merkezine 20 kilometre mesafedeki dağlık alanda 4x4 araçlarıyla kar safarisi yaptı. Yüksek engebeli dağları araçlarla aşan kulüp üyeleri metrelerce kar kütlelerinin içerisinde safari yapmanın keyfini yaşadı. Gruptakiler daha sonra 4x4 araçlarıyla getirdikleri yemleri ağır kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya bıraktı.

Öte yandan ekipler, köy yollarında kalan araçların sürücülerine de yardım ederek, araçları saplandıkları yerden kurtardı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera Off Road Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, ekip olarak düzenledikleri gezintide, kırsal kesimlerde kar yağışından dolayı aç kalan yaban hayvanlarına yem bıraktıklarını ifade ederek, “ Geleneksel hale getirdiğimiz ve her hafta sonu yaptığımız yaban hayatını besleme kampanyamızı düzenliyoruz şu anda. Hayırsever vatandaşlarımızın göndermiş oldukları yem, ekmek ve etleri doğaya bırakıyoruz. Bunlar arasında kuşların yemlerini ayrı bir bölgeye yaban hayvanlarının etlerini ayrı bir bölgeye bırakıyoruz. Bizi izleyen vatandaşlarımızdan ricamız şudur ki: Doğamız şu anda aç, yaban hayatını düşünelim. Çünkü onlar varsa bizlerde varız” dedi.

Kulüp üyeleri yaban hayatı için doğaya yem bıraktıktan sonra 4x4 araçlarla alandan uzaklaştı.

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