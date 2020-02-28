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Diş eti problemlerine dikkat

İHA

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, diş eti problemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Diş eti problemlerine dikkat

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, diş eti problemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, “Dişeti hastalığı derece derece değişmektedir. En basiti dişeti kanamasıdır. Bu size bağlıdır çünkü ağız bakımınızı doğru ve sürekli olarak yapmanız gerekir. Aksi halde diş diplerinde biriken plaklar dişeti kanamasına yol açar ve her fırçaladığınızda kanama olur. Artık diş hekimine gidip diş temizliği yaptırmanız gerekir” dedi.
Dişeti hastalıklarından bir diğeri de kronik devam eden sorunlar olduğunu ifade eden Dt. Uzunpınar, “Dişeti kanaması ile başlayıp devamında diş köklerine yerleşen bakterilerin şikayet oluşturduğu dişeti rahatsızlığıdır. Bunun için hekime başvurup mutlaka diş kökü temizliği denilen küretaj işlemini yaptırmak gerekir. Daha ileri aşama artık akut ve genel dişeti hastalığı olan ve sadece size bağlı olmayan hastalık çeşididir. Bunun sebebi de yerleşik olarak ağızda yaşayan bakterilerin diş, dişeti, döneme kemiği ve yumuşak dokularda harabiyete yol açan bir problemdir. Bunun için hiç gecikmeden diş hekimine gitmeniz gerekir. Önce bir antibiyotik verilir ve sonraki seansta tüm dişetleri ve dokular temizlenir. Unutmayın, diş hekiminizi tercih ederken dikkat ediniz. Diş hekimi seçmek zordur” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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