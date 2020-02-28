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Atlama kulelerine acemi kayak pisti

İHA

Atlama kulelerine acemi kayak pisti

Kentte kayağı çocukların ayağına götüren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atlama Kuleleri’nde oluşturduğu acemi kayak pistinde çocuklara kayak öğretiyor. GSİM, önümüzdeki yıl acemi pistini cıvıl cıvıl hale getirmek için de kolları sıvadı.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, geleceğin milli ve olimpiyat kayakçılarını yetiştirmek için kolları sıvarken, kayağı çocukların ayağına götürdü.
Şehir Merkezi’nde Kiremitlik Tepe’de bulunan Türkiye’nin tek kayakla atlama kuleleri kampüsünde 800 metrelik acemi pisti yapan GSİM, bu projesi ile minik öğrencilere şehir merkezinde hem alp disiplininde kayak öğretiyor. Hem de kayakla atlama da gelecek vaat eden sporcuları keşfediyor.
Kayak ve Kış Turizm Merkezi’nin öncü kentlerinden biri olan Erzurum’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü pilot bölge okullarından seçtiği çocuklara Atlama Kuleleri Kampüsünde oluşturulan acemi pistinde kayak kursu veriyor.
SEKİZ TANE PİLOT OKUL SEÇİLDİ
‘Kayak Bilmeyen Kalmasın’ sloganıyla yola çıktıklarını belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kocatepe, Tatbikat, Yunus Emre, Şehit Murat Ellik, Sebahattin Solakoğlu, Kayak Yolu, Polis Amca ve TOKİ ilkokulu olmak üzere 8 ilkokulu pilot bölge seçtiklerini söyledi. Bu okullardan seçtikleri minik çocuklara uzun bir süre Palandöken Kayak Merkezi Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 Tesislerinde kayak kursları verdiklerini ifade eden Taşkesenligil, Atlama Kulelerinde yaptıkları 800 metrelik acemi pisti hizmete açtıktan sonra pilot okullardan seçtikleri 400 öğrenciye kayak kursu verdiklerini söyledi.
100 METRELİK KAPALI YÜRÜYEN BANT
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Atlama Kulelerinin önümüzdeki yıl acemi pisti sayesinde cıvıl cıvıl olacağını ifade ederek, “Atlama Kulelerinde yaptığımız acemi pisti, yaz aylarında daha da uzatmak istiyoruz. Yapacağımız 100 metrelik kapalı yürüyen bant sayesinde sporcuların, 20 ve 40’lık atlama rampalarının yanı sıra acemi kayak pistine çıkmalarını sağlayacağız” dedi.
HAFTANIN BEŞ GÜNÜ KAYAK YAPIYORLAR
Şehir merkezinde atlama kuleli manzarada kayak öğrenen minik çocuklar oldukça neşemi bir ortamda çalışıyor. Eski Milli kayakçı antrenör Ahmet Aktaş alp disiplininde geleceğin milli kayakçıları yetiştirmek için kulları sıvarken, Bilal Albayrak da kayakla atlama da geleceğin milli sporcularını yetiştiriyor.
Antrenör Ahmet Aktaş, pilot okul seçtikleri 8 ilkokuldan 400 çocuğa Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, ve Cuma günü olmak üzere haftanın beş günü saat 911:30, 13:0016:00 ve 16:0018:00 saatleri arasında kayak eğitimi verdiklerini söyledi.
ULAŞIM KOLAYLIĞI BÜYÜK AVANTAJ
Şehir merkezinde Kiremitlik Tepe’deki Kayakla Atlama Kulelerinde oluşturulan acemi kayak pistinin ulaşım konusunda büyük avantaj olduğunun altını çizen Antrenör Ahmet Aktaş, “Çocuklar buraya rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu da çocukları kayak öğrenmeye daha çok teşvik ediyor” dedi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün tecrübeli kayak antrenörü Ahmet Aktaş, pilot okullara verdikleri kayak eğitimleri sayesinde yetenekleri keşfettiklerini belirterek, Yetenekli çocukları yarışçı kayak grubuna dahil ettiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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