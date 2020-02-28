Doğu’da çığ uyarısı

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Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlügünce çığ uyarısında bulunuldu.

Yapılan meteorolojik uyarıda; 28.02.2020 bugün saat 18.00 ile 02.03.2020 saat 11.59 saatleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan il genelinde dik eğime sahip ve yüksek kar ortüsü olan yerler icin gerek kar erimesı, gerekse mevcut kar örtüsü üzerine tahmin edilen yeni kar yağışı sebebi ile çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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