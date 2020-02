Off-Road tutkunları, yaban hayatı için gaza bastı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)OFF-ROAD tutkunları kış şartlarının ağır geçtiği Erzurum'da bu kez yaban hayatI için gaza bastı. Özel yapım araçlarına yükledikleri yiyecekleri karlı dağları aşarak araziye bırakan ekip, yaban hayata sahip çıkılmasını istedi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mecara Off Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, "Doğa şartları bizi zorladıkça eğlendik" dedi.

Erzurum'da yaban hayvanların açlıktan ölmemesi için 5 yıl önce başlatılan ve bunu geleneksel hale dönüştüren Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera Off Road ile Erzurum Off Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, karla kaplı dağlara yiyecek bıraktı. Merkez Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki hayırsever vatandaşların verdiği ekmek, buğday ve sakatatları arazili araçlara yükleyen Off-Roadcular daha sonra zorlu kış koşullarının etkili olduğu karlı dağlara doğru yola çıktı. Yaban hayvanların yoğun olduğu Palandöken sıra dağlarına ulaşmayı hedefleyen ekip, yer yer 40 santimetreyi geçen kar engelini araçlarıyla aşmayı başardı. Kara saplanan araçlarını birbirlerine destek olarak kurtaran ekipler daha sonra araziye ekmek, buğday ve sakatat bıraktı. Bölgede belirli aralıklarla araziye yem ve yiyecek bırakan ekipler, bazen de araçları ile gösteri yaptı.

Yaban hayata ulaşmak için doğa şartlarının kendilerini zorladıkça daha çok eğlendiklerini belirten Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mecara Off Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş şunları söyledi:

"Beş yıl önce yaban hayatı beslemek için başlattığımız sosyal sorumluluk projesini geleneksel hale getirdik. Özellikle yoğun kar yağışının olduğu günler kulüp üyeleri bir araya gelip, hayırsever vatandaşların verdiği ve bizim aldığımız yiyecekleri araçlarımızla karlı dağları aşarak zirveye taşıyoruz. İsteğimiz toplumda bir hassasiyet oluşması. Etap bayağı zorluydu ancak, bizim araçlarımız uygun olduğu için bu zorlukları kolaylıkla geçebildik. Doğa şartları bizi zorladıkça daha çok eğlendik. Halkımızdan isteğimiz yemek artıklarını çöpe değil uygun yerlere bırakarak onları sokakta yaşayan kedi, köpek ve kuşların yemesi. Unutulmamalı ki yaban hayat varsa biz de varız. Yaban hayatı beslemek isteyenler bizlere katılabilirler."DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2020-02-29 08:40:41



