Genital bölge beyazlatma nedir ? Neden yapılır ?

Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Esra Demir Yüzer, Genital bölgenizde rahatsızlık duyduğunuz görüntünün genital bölge beyazlatma operasyonu ile sonlandırıldığın belirtti.

Op.Dr.Esra Demir Yüzer, genital bölge beyazlatma hakkında şunları söyledi; “Uygulanacak olan genital bölge beyazlatma operasyonu, farklı yöntemler ile olabiliyor. Talep ettiğiniz beyazlatma işlemi için hangi yöntemin kullanılacak olduğuna beraber karar verilmesi önemli. Öncelikle bu operasyona dair merak ettiklerinizin yanıtının almanız sağlanıyor. Merak ettiklerinizin cevaplanması ile genital bölgenizde yapılacak olan beyazlatma işlemi konusunda herhangi bir endişeniz kalmayacak. Direkt olarak işlemin gerçekleşmesi sağlanacak”

Genital bölgede meydana gelen kararmanın sebebi konusunda ise şunları söyledi; “Vulva denen bölge, genital bölgenin dış alanına verilen isimdir. Bakıldığında, farklı nedenlerden ötürü bölgede kararmanın siyahlaşmanın olduğu sonucu çıkabilir. Burada esmerleşmenin asıl nedeni ana hormon olan estrojendir. Doku, UV etkisi ile koyulaşma göstermektedir.”

Gebelik sonrasında kararma, Doğum kontrol hapının kullanılması, Polikistikover sendromu ve bazı hormonal sorunlar bölgede kararmalara neden olabileceğini anlatan Op.Dr.Esra Demir Yüzer, “Operasyon öncesinde bu problemlerin de ortadan kaldırılması önemli olabilir. Hormon problemi varsa sonlandırılması, tedavinin sonrasında etkili olması açısından önemli olacaktır. Buna dikkat edilerek, genital bölgenin kararma nedenlerinin ortadan kaldırılması sağlanmalıdır. Çoğu zaman görsel sorunlar, kişide özgüven problemi yaratır. Akabinde ise cinsellikte kaçma söz konusu olabilir. Görüntüden rahatsız olunması durumunda, estetik ile problemin ortadan kaldırılmasına başvurulabilir. Son derece basit bir işlem olduğundan, yaşadığınız bu problemin daha büyümeden ortadan kalkmasını sağlayabilirsiniz.”

Genital bölgede kararmalar olması, Genital bölgede renk farklarının olması ve bölgenin görüntüsünden rahatsız olunması durumunda operasyonun yapılmasının talep edilmesinin yeterli olacağını dile getiren Op.Dr.Esra Demir Yüzer, “Doktorunuz tarafından yapılan incelemeler sonrasında, direkt olarak sizin için özel bilgilerin verilmesi sağlanır. Operasyonun sizin kişisel probleminiz üzerinden yorumlanması ile kısa süre içinde genital bölge beyazlatmaya dair merak ettiklerinizin yanıtını alacaksınız. Talep edeceğiniz işlem, iki farklı yöntem ile yapılabiliyor.Vijina beyazlatma yöntemleri arasından doktorunuz ile birlikte en doğru seçimi yapabilirsiniz.Genital bölgedeki kararmaların ortadan kalkması için en basit yöntemi seçerek, estetik operasyonun gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. İşlem hem ameliyat ile hem de lazer ile yapılmaktadır.

Lazer; Genital bölge beyazlatmada lazerin kullanıldığını bilmelisiniz. Lazer ile genital bölge beyazlatma son derece kolay bir işlem. En çok tercih edilen ve etkili bir çözüm olan lazer ile bölgedeki kararmaların giderilmesi söz konusudur.

Ameliyat; Dilerseniz doktorunuz tarafından yapılacak olan genital bölge beyazlatma operasyonu ile de problemin ortadan kaldırılması söz konusu olabilir. Çoğu zaman tercih edilen ve önerilen yöntemin lazer olduğunu söyleyebiliriz.

Hangi yöntemin kullanılmasını talep ettiğiniz ve doktorunuzun hangi yöntemi uygun gördüğü önemli. Yapılan kontroller sonrasında, direkt olarak beyazlatma işlemi ile ilgili bilgi verilmesi sağlanacaktır.

Özel içerikli kimyasal maddeler ile peeeling ile de genital bölge beyazlatma işlemi gerçekleştirilebiliyor.”

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