Karataş; “Millet olarak acımız da kararlılığımız da büyük”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Karataş; “Millet olarak acımız da kararlılığımız da büyük”

İHA

MemurSen İl Temsilcisi, EğitimBirSen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, Suriye'de toprakları insanlardan arındırma politikası uygulandığını söyledi.

Karataş; “Millet olarak acımız da kararlılığımız da büyük”

MemurSen İl Temsilcisi, EğitimBirSen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, Suriye’de toprakları insanlardan arındırma politikası uygulandığını söyledi.
Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib kentinin silahtan arındırılması ve çatışmaların durdurulması amacıyla üzerinde uzlaşılan Soçi Mutabakatı kapsamında, istikrarı ve güvenliği sağlamak üzere bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Rusya ve İran destekli katil Esed rejimi unsurlarınca alçak bir hava saldırısına maruz kaldığını söyleyen Mustafa Karataş, “Bu alçak saldırıda 33 kahraman Mehmetçiğimiz şehadet mertebesine yükselmiş, 32 kahramanımız ise yaralanmıştır. Biz bugün burada, bu açıklamayı “yasımız” var demek için yapmıyoruz Bilakis, zulme karşı direnen, mazlumun hakkı için candan geçmeyi ahdetmiş bir şuuru hiçbir gücün yok edemeyeceğini haykırmak için yapıyoruz. Hayır hayır, biz, ölümü bitiş zanneden zihniyetin, ölümleri istatistiksel bir ayrıntıya indirgeyen ahlaksızlıklarının ürettikleri söylemleri tel’in etmek için de bir araya gelmedik. Şehadetin ölümsüzlük mertebesine erişmek olduğuna inanlar olarak biz, her can bizim için azizdir hükmünü başta kendimiz olmak üzere, cümle aleme bir kere daha hatırlatmak için bir araya geldik. Çünkü bizler, “Onlar gerçekten tuzaklarını kurmuşlardı. Tuzakları yüzünden dağlar yerinden oynayacak olsa bile, tuzakları Allah katındadır” hükmünce, tarih boyunca mazlumlar için adalet mücadelesi vermiş bir milletin ahfadıyız. Dolayısıyla, bugün, burada, millet olarak cephede olduğumuzu bir kere daha haykırmak, tarihin adalet yürüyüşünün devam ettiğini dosta düşmana hatırlatmak için toplandık” diye konuştu.
Daha önce defaatle altına çizdikleri “emperyalizmin toza dönüştürme stratejisi” nin tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Karataş, “İnsanlar öldürülüyor, yurtlarından ediliyor Özellikle Suriye’de toprakları insanlardan arındırma politikası uygulanıyor. Milyonlarca insan ya katledildi ya da sürgüne tabi tutuldu İdlibde yaşanan da bu sürecin devamından ibarettir maalesef. Dünyanın özellikle batılı ülkelerin çoğunluğu sürece kör ve sağır. Onların tek korkuları kendi ülkelerine gelebilecek göçmenler. Oysa savaşın ilk yıllarından itibaren göç dalgasının doğrudan muhatabı olan ve şu an 4 milyondan fazla muhacire ev sahipliği yapan Türkiye, bir taraftan mazluma kol kanat germeye çalışırken diğer taraftan zalime karşı mücadelesini sürdürmektedir. Bugün İdlibde yaşanan mücadele tam da buraya oturmaktadır” diye konuştu.
“Zalim rejimin Rusyayı da arkasına alarak gerçekleştirdiği saldırılar, kimilerince terörle mücadeleye tahvil edilse de, vicdan sahibi herkes tarafından bilinmektedir ki, bu kalleş saldırıların asıl gayesi Suriye’yi insansızlaştırmak ve emperyalizmin baştan beri gerçekleştirmeye çalıştığı terör devleti projesini hayata geçirecek zemini oluşturmaktır” diyen Karataş, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Evet, gerçek budur. Dolayısıyla, Mehmetçiğin Suriye’deki varlığını sorgulayanların gizlediği hakikat de budur.
Biz içerideki ve dışarıdaki gri ve kara propagandalara aldırış etmeden;
Türkiye’nin, inancıyla şekillenmiş tarihi misyonu gereği hemen yanıbaşında uyugulanmakta olan emperyalist stratejiye karşı kayıtsız kalmasının mümkün olmadığını, kimi reel politikçilerin söyleminin aksine, kayıtsızlığın bilakis kendisi üzerinde de ameliyata izin vermek olduğunu hatırlatmak isteriz.
MemurSen ailesi olarak buradan hareketle; Emperyalizme karşı mücadele ederken sonsuzluk kervanına katılan 33 fidanımızı şükran ve rahmetle anıyor, şühedanın aileleri başta olmak üzere aziz milletimizin her bir ferdine başsağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pasinler İdlib Şehitleri için yürüdü
YEREL HABERLER Pasinler İdlib Şehitleri için yürüdü
Genital bölge beyazlatma nedir ? Neden yapılır ?
YEREL HABERLER Genital bölge beyazlatma nedir ? Neden yapılır ?
Genç bakışlara kavuşmanın yolu; Kaş asma
YEREL HABERLER Genç bakışlara kavuşmanın yolu; Kaş asma
Atatürk Üniversitesi Senatosundan İdlib açıklaması; “Tesellimiz şanlı ordumuzun gereken cevabı misliyle vereceğine olan sonsuz inancımızdır”
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Senatosundan İdlib ...
Yaşlandıkça neden küçülüyoruz?
YEREL HABERLER Yaşlandıkça neden küçülüyoruz?
Küçük göğüsler psikolojiyi etkiliyor
YEREL HABERLER Küçük göğüsler psikolojiyi etkiliyor
Fibrokistik meme problemine dikkat
YEREL HABERLER Fibrokistik meme problemine dikkat
Pasinler’de Spor İle Bağlan Hayata
YEREL HABERLER Pasinler’de Spor İle Bağlan Hayata
Sınır kapıları kapandı, Palandöken’de pistler boş kaldı
YEREL HABERLER Sınır kapıları kapandı, Palandöken’de pistler boş ...
(Görüntülü) Off-Road tutkunları, yaban hayatı için gaza bastı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Off-Road tutkunları, yaban hayatı için ...
Off-Road tutkunları, yaban hayatı için gaza bastı
YEREL HABERLER Off-Road tutkunları, yaban hayatı için gaza bastı
Doğu’da çığ uyarısı
YEREL HABERLER Doğu’da çığ uyarısı
Başkan Sekmen’den taziye mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den taziye mesajı
Rektör Çomaklı ve Başkan Sekmen sığırcılık biriminde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı ve Başkan Sekmen sığırcılık biriminde ...
ASİMED Başkanı Eğilmez: “Türk devleti ve milleti “İdlib hainliği”ni unutmayacak ve hesabını soracaktır”
YEREL HABERLER ASİMED Başkanı Eğilmez: “Türk devleti ve milleti ...
KUDAKA yönetim kurulu Bayburt’ta toplandı
YEREL HABERLER KUDAKA yönetim kurulu Bayburt’ta toplandı
Başkan Karataş’tan taziye mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan taziye mesajı
Psikoterapi nedir? Ne zaman terapi desteği alınmalı?
YEREL HABERLER Psikoterapi nedir? Ne zaman terapi desteği alınmalı?
Burun sorunları doğuştan gelebilir
YEREL HABERLER Burun sorunları doğuştan gelebilir
Horn etkisine dikkat
YEREL HABERLER Horn etkisine dikkat
ETSO Başkanı Yücelik; “Tarifsiz bir acı yaşıyoruz”
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Yücelik; “Tarifsiz bir acı yaşıyoruz”
Gönüllü eğitim timi iş başında
YEREL HABERLER Gönüllü eğitim timi iş başında
Atlama kulelerine acemi kayak pisti
YEREL HABERLER Atlama kulelerine acemi kayak pisti
Özgür Balakar 1 milyon takipçiye ulaştı
YEREL HABERLER Özgür Balakar 1 milyon takipçiye ulaştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X