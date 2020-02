Demir: “Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Başkanı Fuat Demir, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca düzenlenen hain hava saldırısını kınayarak, her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını söyledi.

Başkanlar toplantısı için Hatay’da bulunduklarını belirten Başkan Fuat Demir, İdlib’de hava saldırısında yaralanan askerleri ziyaret ettiklerini belirterek, “Şehitlerimize Allah’dan rahmet, yakınlarına ve Türkiyemize baş sağlığı dilerken, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum”dedi.

MÜSİAD ailesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devletin ve milletin yanında olacaklarını ifade eden Demir, " İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırıyı kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman mazlumun yanındadır. Özellikle bu bağlamda kendisini siper etmiştir. Milletimizin başı sağ olsun. Her zaman üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Bu tür saldırılar, Türkiye Cumhuriyeti’ni asla hedefinden vaz geçiremeyecektir."dedi.

HİÇ BİR GÜÇ TÜRKİYE’Yİ YILDIRAMAZ

Türkiye’nin bir taraftan dış ve içerdeki şer güçlerle mücadele ederken, diğer taraftan da bölücü terör örgütü ile mücadele ettiğine dikkat çeken Demir, aynı zamanda kahraman Türk ordusunun sınır güvenliğini korumak için var gücüyle, canlar pahasına cansiperane bir şekilde mücadele verdiğini söyledi. Demir, Türkiye’nin özellikle 2023 hedeflerine giden yolda bütün problemlerin üstesinden gelmek için; Türkiye ekonomisinin güçlü ve dinamik yapısı ve ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbir ve teşviklerle, son yıllarda ülkemize yönlendirilen bütün saldırıların ekonomiye etkisi çok geçmeden bertaraf edilmiştir. Nitekim güçlü bir ekonomiyi kırılgan bir ekonomiden ayıran en önemli özellik, yaşanabilecek muhtemel bir şokun yalnızca ufak dokunuşlarla telafi edilebilme ihtimalinin var olmasıdır. Kırılgan ekonomilerde ise durum bunun tam tersidir, yani şoklar çok önemli ve kökten revizyonları beraberinde getirir. Bu bağlamda yaşadığımız bütün saldırılara rağmen ekonomi yönetimi tarafından izlenmiş olan makro ve mikro seviyedeki politikalar sonucunda Türkiye hedefine adım adım ilerlemektedir. Bu ilerleyişi hiçbir şer güç ve saldırılar engelleyemeyecektir. Erzurum başta olmak üzere tüm camia olarak her zaman devletimizin, milletimizin ve kahraman Türk ordusunun yanında yer alacağımızı bir kez daha belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

