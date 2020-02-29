Erzurum’da kar yağışı etkili oluyor Meteoroloji çığ tehlikesi konusunda uyardı

Erzurum’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Bölgede kar yağışı zaman zaman etkisini göstermeye başlarken özellikle şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili şeklide kendisini göstermeye devam ediyor.

Erzurum’da kar yağışının her dönemde kendisini göstermesine alıştıklarını ve Erzurum’un kar şehri olduğunu ifade eden bir vatandaşlar, “Erzurum’da kar yağmasına alıştık. Haziran ayında bile kar yağdığına denk gelmiştim. Bu şehirde kar yağışlarının her dönemde kendisini göstermesine alıştık” dediler.

Meteoroloji kar yağışıyla birlikte çığ uyarısında bulunurken, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardılar.

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