Boz ayı, yavrularıyla karayoluna indi

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Nejdet YILMAZ/İSPİR (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un İspir ilçesinde boz ayı ve 3 yavrusu, karayoluna indi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İspir'de bir boz ayı ve 3 yavrusu, ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta, Çoruh Nehri yakınlarında karayoluna indi. Ayı ve yavruları, bir süre yolda gezindi. Araçların korna sesleriyle paniğe kapılan ayılar, daha sonra yol kenarındaki dağa tırmandı. O anlar, bu sırada aracıyla yoldan geçen Ersin Arslan tarafından cep telefonuyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / İspir Nejdet YILMAZ

2020-03-01 09:31:19



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