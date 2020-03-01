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Rektör Çomaklı ETSO Meclisi’ne konuk oldu

İHA

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) Şubat ayı meclis toplantısına konuk olan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yeni nesil üniversite çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Rektör Çomaklı ETSO Meclisi’ne konuk oldu

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) Şubat ayı meclis toplantısına konuk olan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yeni nesil üniversite çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.
ETSO’nun Şubat ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Mutlutan Alparslan Dumlu başkanlığında yapıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Meclis toplantısında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muharrem Özdemir tarafından ETSO’nun şubat ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerine bilgi verildi. Dilek ve temennilerle devam eden toplantının sonraki bölümüne, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı katıldı. Toplantısının bu bölümünde, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın bir konuşma yaptı. Konuşmasına, İdlib’de 34 Mehmetçiğin şehit olmasından duydukları derin üzüntüyü dile getirerek başlayan Özakalın, “Yaşadığımız acıyı kelimelerle ifade etmek mümkün değil Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan kahraman vatan evlatlarına acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun” dedi.
Konuşmasında, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ETSO Meclisi’nde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Özakalın, “Rektörümüzün yeni nesil üniversite çalışmalarıyla ilgili olarak STK temsilcilerine yönelik olarak daha önce yaptığı 4 saatlik sunum bizleri ziyadesiyle heyecanlandırdı. Bugünkü Meclis toplantımızda da bu heyecanı Meclis üyelerimizle paylaşmak ve kendilerinin de bu çalışmalardan haberdar olmasını arzu ettik” diye konuştu.
Özakalın: “Yeni nesil üniversite, özlemini duyduğumuz bir çalışma”
Bölgenin avantajları, dezavantajlarına ve fırsatlarına yönelik olarak Atatürk Üniversitesi’nin yapacağı analizlerin yatırımcıya yön vereceğini ve bu analizlerin gerek yerel, gerekse ulusal çaptaki yatırımcılar için çok iyi bir data oluşturacağını vurgulayan Özakalın şunları söyledi; “Üniversitelerimiz bölgemizde çekim gücü oluşturarak yatırımcı sermayeye öncülük etmeli ve cesaret vermelidir. Üniversitelerimizin kapılarının herkese açık olması; özellikle bilgiye ulaşmak ve üniversiteyle işbirliği yapmak isteyen üreticilerimize her türlü imkanın tanınması, hem yeni nesil üniversite çalışmalarını bir adım daha ileriye taşıyacak hem de yeni nesil üretim teknolojilerinin hayata geçirilmesi anlamında sanayicimize yeni ufuklar açacaktır. ÜniversiteSanayi işbirliğimizle, sermayenin, bilimle, teknolojiyle harmanlanarak ekonomiye dönüştürülmesi, ülkemizin de dünyanın büyük ekonomileri arasına girme hedefine büyük katkı sağlayacaktır. Buradan memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki; Atatürk Üniversitemiz sadece eğitimöğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, şehirle, sanayici ve iş adamlarıyla, STK’ların temsilcileriyle dirsek temasını sürdürerek toplumla iç içe olmaya çaba gösteren köklü yükseköğretim kurumumuzdur. Yeni Nesil Üniversite, özlemini duyduğumuz bir çalışmaBunun pozitif sonuçlarını önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde göreceğimizden eminim.”
ETSO’da koordinasyon ofisi açılacak
Atatürk Üniversitesi’nin 1 milyar 400 milyon gibi ciddi bir bütçeye sahip olduğunu kaydeden ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, bu bütçe ile şehir ekonomisine önemli bir katkı sağladığını belirterek, “Diğer kamu kurumlarından istediğimiz gibi Atatürk Üniversitemizden de ticari faaliyetlerinde şehrimizin esnafına, tüccarına öncelik tanımasını, ticaretini mümkün olduğunca şehrimizden yapmasını istiyoruz. Bunun yanı sıra 63 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Atatürk Üniversitemiz ve Erzurum Teknik Üniversitemiz, yetişmiş eleman açısından da çok önemli kurumlarımız. Fakat şehrimizde eğitimini tamamlayan öğrencilerin burada kalmasını, buradaki işletmelerde iş hayatına başlamalarını sağlamak için de elimizden gelen çabayı göstermek ve bu amaca hizmet edecek projeler geliştirmek için yoğun bir mesai harcamalıyız” dedi.
Meclis Başkanı Özakalın ayrıca, üniversitesanayi işbirliğinin daha sağlam bir zeminde sürdürülebilmesi için ETSO hizmet binası içerisinde iki taraf arasında koordinasyonu sağlayacak bir ofisin açılması için Atatürk Üniversitesi ile mutabakata varıldığını ve ofisin en kısa zamanda açılacağını söyledi.
Toplantıda daha sonra konuşan Atatürk Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” çalışmalarıyla ilgili bir sunum yaptı. Rektör Çomaklı da sunum öncesinde, İdlib’de 34 Mehmetçiğin şehit olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Türk Milletinin 7’sinden 70’ine her ferdinin ordusunu yanında olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde başlatılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç öncülüğünde yürütülen "Yeni YÖK Vizyonu" çerçevesinde üniversitelerin rolünün değiştiğini ve genişlediğini belirten Prof. Dr. Çomaklı Eğitimöğretim, araştırmageliştirmenin yanına toplumla bütünleşme misyonunun da eklendiğini belirterek, bu kapsamda Atatürk Üniversitesi’nin kapılarını herkese açarak topyekun bir bütünleşmenin sağlandığını ifade etti.
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında atılan adımları da ETSO Meclis üyeleriyle paylaşan Rektör Çomaklı, üçüncü yılını tamamlayan proje kapsamında 29 birimin kurulduğunu, birçok pasif birimin aktif hale getirildiğini ve eksikleri olan birimlerin ise yeniden yapılandırıldığını kaydetti. Üç yıllık süreçte 19 katılımlı arama konferansını, kurum dışından 200, kurum içinden ise 1000 kişilik bir ekiple gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda öncelikli 43 projenin belirlendiğini hatırlatan Prof. Dr. Ömer Çomaklı, aralık ayında ise şehir için büyük önem arz eden Erzurum'un Geleceği Arama Konferansını düzenlediklerini aktardı. Bu konferansta ortaya çıkan 49 proje başlığını STK buluşmasına katılan temsilcilerle paylaştıklarını kaydeden Rektör Çomaklı, öncelikli alanları belirlemek için verilen puanları rapor haline getireceklerini ve ilgililere ulaştıracaklarının altını çizdi.
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile somut çıktılara ulaştıklarını aktaran Rektör Çomaklı şunları söyledi; "Eksiksiz bir ekosistemimiz, topluma katkı aşamasında önemli atılımlar gerçekleştirdiğimiz uygulama ve araştırma merkezlerimiz, enerjisi ve girişimcilik ruhu yüksek gençlerimiz ile güçlü bir akademik kadromuz var. Proje geliştirmek, iş birliği yapmak için gerekli olan her şeye sahibiz ve bu anlamda ortaklaşa çalışmak ve projelere destek vermek üniversite olarak görevimiz. Sivil Toplum Kuruluşları ile bundan sonraki süreçte daha fazla iş birliğine imza atıp ülkemizi, bölgemizi ve şehrimizi kalkındıracak projeler geliştireceğiz" şeklinde konuştu.
Konuşmasında, ETSO Meclisi ile bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Çomaklı, teoride ve pratikte daha fazla işbirliği için olmanın her iki tarafa da katma değer sağlayacağını söyleyerek, ETSO’da açılacak ofisin iki kurum ve üyeleri açısına çok faydalı sonuçlar doğuracağına inandığını sözlerine ekledi.
ETSO Meclis toplantısına, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yla birlikte Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Medine Güllüce, Prof. Dr. Ayhan Çelik, Prof. Dr. Fuat Gündoğdu ve Prof. Dr. Sezai Ercişli ile üniversitenin çeşitli birimlerinin akademisyen yöneticileri katıldı.

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