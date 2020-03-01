Oltu 25 Martspor rakibi Pasinler Belediyespor’u 9-3 mağlup etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Oltu 25 Martspor rakibi Pasinler Belediyespor’u 9-3 mağlup etti

İHA

Oltu 25 Mart spor Pasinler Belediye spor maçında bir dizine gol atıldı. Sahaya çıkan her iki takımda geçtiğimiz gün İdlib'de alçak saldırı sonucunda şehit olan 34 askerimiz için Türk bayrağı açarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Oltu 25 Martspor rakibi Pasinler Belediyespor’u 9-3 mağlup etti

Oltu 25 Mart spor Pasinler Belediye spor maçında bir dizine gol atıldı. Sahaya çıkan her iki takımda geçtiğimiz gün İdlib’de alçak saldırı sonucunda şehit olan 34 askerimiz için Türk bayrağı açarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.
Amatör ligde 10. hafta maçlarında Oltu 25 Martsporun konuk ettiği Pasinler Belediyespor maçında gol yağmuru yaşandı. Oltu 25 Martspor, rakibi Pasinler Belediyespor’u 93 mağlup etti. Oltu 25 Martspor puanının 21’e yükselterek sıralamada üçüncü sırada yerini korudu.
Oltu 25 Mart Spor Kulüp Başkanı Ahmet Zengin, “Öncelikle bütün sporcularımı kutluyorum çok gollü bir maç kazandıkları için. Takımımızda taşlar yeni yeni yerlerine oturmaya başladı sporcularımız büyük bir özveriyle idmanlara devam ediyorlar gece gündüz sıkı çalışmalarımızın meyvesini alıyoruz bundan sonra 25 mart spor seyircisine çok güzel ve bir o kadar da keyifli maçlar izleteceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Olurlular Derneği’nde Yıldız dönemi başladı
YEREL HABERLER Olurlular Derneği’nde Yıldız dönemi başladı
Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden yine örnek davranış
YEREL HABERLER Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden yine örnek ...
Rektör Çomaklı ETSO Meclisi’ne konuk oldu
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı ETSO Meclisi’ne konuk oldu
BB Erzurumspor - Menemenspor maçının ardından Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: “Hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz” Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu: “Her iki takım da istekli ve arzuluydu”
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Menemenspor maçının ...
BB Erzurumspor - Ekol Göz Menemenspor: 2-0
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Ekol Göz Menemenspor: 2-0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Menemenspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Menemenspor: 0
(Görüntülü) Palandöken'in zirvesine dev Türk bayrağı çektiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Palandöken'in zirvesine dev Türk bayrağı ...
Öğrenci yurtlarında şehitler için mevlit okundu Öğrenciler Mehmetçiğini unutmadı
YEREL HABERLER Öğrenci yurtlarında şehitler için mevlit ...
Şehitleri Türk bayrağıyla andılar, Mehmetçiği selamladılar
YEREL HABERLER Şehitleri Türk bayrağıyla andılar, Mehmetçiği ...
Şehitler için Palandöken'e dev Türk Bayrağı astılar
YEREL HABERLER Şehitler için Palandöken'e dev Türk Bayrağı astılar
Palandöken'in zirvesine dev Türk bayrağı çektiler
YEREL HABERLER Palandöken'in zirvesine dev Türk bayrağı çektiler
Hasta taşıyan ambulans tipide yolda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Hasta taşıyan ambulans tipide yolda mahsur kaldı
(Görüntülü) Boz ayı, yavrularıyla karayoluna indi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Boz ayı, yavrularıyla karayoluna indi
Boz ayı, yavrularıyla karayoluna indi
YEREL HABERLER Boz ayı, yavrularıyla karayoluna indi
Erzurum’da kar yağışı etkili oluyor Meteoroloji çığ tehlikesi konusunda uyardı
YEREL HABERLER Erzurum’da kar yağışı etkili oluyor Meteoroloji çığ ...
Demir: “Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız”
YEREL HABERLER Demir: “Her zaman devletimizin ve milletimizin ...
Ülkücüler kar yağışı altında İdlib şehitleri için yürüdü
YEREL HABERLER Ülkücüler kar yağışı altında İdlib şehitleri için ...
Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Aydın’dan İdlib mesajı
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Aydın’dan ...
Karataş; “Millet olarak acımız da kararlılığımız da büyük”
YEREL HABERLER Karataş; “Millet olarak acımız da kararlılığımız da ...
Pasinler İdlib Şehitleri için yürüdü
YEREL HABERLER Pasinler İdlib Şehitleri için yürüdü
Genital bölge beyazlatma nedir ? Neden yapılır ?
YEREL HABERLER Genital bölge beyazlatma nedir ? Neden yapılır ?
Genç bakışlara kavuşmanın yolu; Kaş asma
YEREL HABERLER Genç bakışlara kavuşmanın yolu; Kaş asma
Atatürk Üniversitesi Senatosundan İdlib açıklaması; “Tesellimiz şanlı ordumuzun gereken cevabı misliyle vereceğine olan sonsuz inancımızdır”
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Senatosundan İdlib ...
Yaşlandıkça neden küçülüyoruz?
YEREL HABERLER Yaşlandıkça neden küçülüyoruz?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X